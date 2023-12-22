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На Закарпатті чоловік отримав повістку та виїхав за кордон: як суд покарав його після повернення

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
На Закарпатті чоловік отримав повістку та виїхав за кордон: як суд покарав його після повернення
Ухилянта засудили до 3 років позбавлення волі
фото: Depositphotos

Чоловік вважав відрядження за кордон підставою для неявки до ТЦК 

На Закарпатті чоловіка, який отримав повістку, однак не захотів мобілізовуватись і поїхав за кордон у відрядження, після повернення засудили до 3 років позбавлення волі. Про це йдеться у вироку Іршавського районного суду Закарпатської області.

Суд встановив, що підозрюваний є водієм та виховує двох дітей. Після отримання повістки він 3 січня повинен був прибути до ТЦК і СП, проте ухилився від військової служби.

Чоловік розповів у суді, що 2 січня в місті Іршава його на вулиці зупинити військкоми та привезли до ТЦК і СП, де він пройшов військово-лікарняну комісію. Наступного дня чоловік поїхав на вантажному автомобілі за кордон, бо вважав, що це є підставою для того, щоб не прийти до військкомату. Провини підсудний не визнав.

Працівник ТЦК і СП повідомив, що житель Закарпаття повинен був прибути до військкомату, проте зателефонував та повідомив, що він у відрядженні. Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.

На Закарпатті чоловік отримав повістку та виїхав за кордон: як суд покарав його після повернення фото 1

До слова, на Закарпатті до іспитового терміну засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації через те, що є алкозалежним і напився у день відправлення на службу.

Нагадаємо, Тячівський районний суд Закарпатської області визнав невинним та виправдав місцевого мешканця, бо військкомат допустив помилку у документі.

Крім цього, переселенець із Харкова одержав три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Під час воєнного стану чоловік увірив у Бога, але це не вплинуло на суворий вирок суду.

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Теги: Закарпаття чоловік кордон вирок військомат суд

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