Блокування кордону. Звідки ці складнощі з поляками?

Розуміння, що це питання національної безпеки не лише України, а й Польщі є далеко не у всіх у Варшаві

Чому почалося блокування доріг на польсько-українському кордоні і чому кордон розблокувати непросто?

Будь ласка, читайте текст після реклами

Підтримали блокування представники проросійської Конфедерації. І їхній план був стратегічним. Польща живе постійними виборами. Наступні, місцеві – весною, згодом вибори в Європарламент. Мета Конфедерації не лише повернути собі голоси, які на минулих виборах забрала у них правляча ПіС, а й не дозволити новому уряду Туска захищати і підтримувати Україну. Уряд Туска складається з багатьох партій. Одна з них – Селянська. Саме її голоси хотіла забрати ПіС коли ініціювала кризу зі збіжжям. І голоси ультраправих конфедератів. Те ж стосується і перевізників.

Уряд ПіС тому і бездіяв на початку блокування, а потім його підтримав, щоб залишити проблеми Тускові, розвалити коаліцію і, можливо добитися нових виборів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Розуміння, що це питання національної безпеки не лише України, а й Польщі є далеко не у всіх у Варшаві.

Селянська партія в коаліції, вона не може не підтримати польських селян. Але разом з тим її очільник – заступник Туска і Міністр оборони. І як Міністр оборони він повністю підтримує Україну.

Нові міністри, багато з яких вперше вчора вийшли на роботу потребуватимуть часу для формування штатів, розбору поточної ситуації. І сміливості у прийнятті непростих рішень. І від української сторони багато залежить. Маємо підкреслювати, що блокування кордону шкодить не лише економікам обох країн, а й безпеці. Поляки люблять розповідати, що під час відкриття ринків ще більші блокування відбувалися на кордонах Іспанії і Франції, Німеччини з Польщею. Так, але жодна з цих країн не воювала з беззаконним агресором.