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Польські протестувальники знову заблокували пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ»

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Польські протестувальники знову заблокували пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ»
На кордоні стоїть вантажівка з причепом, яка нібито зламалася
фото: Рафал Меклер/X

У Дорогуськ продовжують приїжджати польські протестувальники

Польські перевізники знову заблокували пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ», рух яким було відновлено вдень. Про це розповів лідер польських протестувальників Рафал Меклер.

За його словами, на дорозі з польського боку стоїть нібито поламана вантажівка з причепом.

Посеред траси стоїть польська вантажівка, яка нібито зламалася
Посеред траси стоїть польська вантажівка, яка нібито зламалася
фото: Рафал Меклер/X

Меклер написав, що машину ще ніхто не ремонтував і на місце прибуває все більше і більше людей.

«У Дорогуськ приїжджає все більше протестувальників. Це буде довга ніч», – повідомив керівник протесту.

Лідер польських протестувальників Рафал Меклер
Лідер польських протестувальників Рафал Меклер
фото: Рафал Меклер/X

Нагадаємо, 6 листопада, близько 14:00 за українським часом, польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску «Краківець-Корчова», «Ягодин-Дорохуськ» та «Рава-Руська-Хребене».

Як повідомлялося, 11 грудня Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що рух транспорту на пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» відновлено.

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Теги: Польща страйк кордон

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