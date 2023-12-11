Польські протестувальники знову заблокували пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ»

На кордоні стоїть вантажівка з причепом, яка нібито зламалася

У Дорогуськ продовжують приїжджати польські протестувальники

Польські перевізники знову заблокували пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ», рух яким було відновлено вдень. Про це розповів лідер польських протестувальників Рафал Меклер.

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За його словами, на дорозі з польського боку стоїть нібито поламана вантажівка з причепом.

Посеред траси стоїть польська вантажівка, яка нібито зламалася фото: Рафал Меклер/X

Premier @MorawieckiM miał możliwość przyjąć rozporządzenie i rozwiązać problem transport. i już dzisiaj nie byłoby wszystkich protest. Druga strona @donaldtusk próbuje rękami @pawelkowalpl i sympatyz. z PO wójta Dorohuska zdelegalizować protest. Obaj przegrają! pic.twitter.com/z9HRP8OMsG Будь ласка, читайте текст після реклами December 11, 2023

Меклер написав, що машину ще ніхто не ремонтував і на місце прибуває все більше і більше людей.

«У Дорогуськ приїжджає все більше протестувальників. Це буде довга ніч», – повідомив керівник протесту.

Лідер польських протестувальників Рафал Меклер фото: Рафал Меклер/X

Нагадаємо, 6 листопада, близько 14:00 за українським часом, польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску «Краківець-Корчова», «Ягодин-Дорохуськ» та «Рава-Руська-Хребене».

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Як повідомлялося, 11 грудня Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що рух транспорту на пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» відновлено.