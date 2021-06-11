Полтавщина у полоні негоди: підтоплені будинки і «плаваючі» автівки (фото, відео)

Одна з полтавчанок розповіла, що перебувала у транспортному засобі, коли вода потрапили у середину автівки

10 червня Полтавську область накрила сильна стихія

Сильна злива на Полтавщині 10 червня спричинила значні руйнування: зокрема, в обласному центрі було заблоковано рух транспортних засобів.

Як повідомила пресслужба ДСНС області, рятувальники діставати легкові автомобілі на вулиці Курчатова, яку затопило під час стихійного лиха.

Одна з жінок розповіла, що перебувала у транспортному засобі, коли вода потрапили у середину автівки. Вона не змогла самостійно виїхати з глибокої калюжі.

Також 10 червня Сєвєродонецьк накрила стихія. Злива була настільки потужною, що її наслідки люди будуть ліквідувати ще довгий час, пише сайт 06452.

«У деяких будинках утворилися калюжі між поверхами, комусь і зовсім довелося викликати пожежну службу. Так, на вулиці Вілесова в одному з під'їздів загорівся щиток через попадання води. Мешканці будинку викликали службу ДСНС, пожежа була ліквідована, проте люди залишилися без світла», – зазначає видання.

ЗМІ також пише, що «по дорогах автомобілі буквально пливли», а деякі власники авто вже публікують в соцмережах оголошення про пошук своїх автомобільних номерів, які понесло потоками води. Крім перерахованого вище, в місті пошкоджено вивіски магазинів, зірваний шифер з деяких дахів, повалено дерева, в тому числі і на автомобілі.

Видання Aspi додає, що внаслідок інтенсивних злив, які пройшли цього тижня на території Полтавської області, у певних населених пунктах були підтоплені будинки, городи, поля та дороги. Фермери сподіваються, що врожай вдасться врятувати.

Значна злива пройшла у Решетилівській громаді. Зокрема, у Малій Михайлівці, були підтоплені приватні господарства, будинки та городи. У Пальчиківці підтопило поля, оскільки у селі зафіксували значний град.

Зазначимо, у четвер також прикарпаття притрусило гігантським градом (фото).

Додамо, що в четвер, 10 червня, синоптики прогнозували в Україні помірні короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Раніше у Чернівцях випав град, розміром із перепелині яйця. Також у місті пройшла гроза. Величезний град випав також у Харкові.