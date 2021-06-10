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    Потоп на Запоріжжі: стихія зруйнувала дороги та знищила майно (фото, відео)

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    Автівки на дорогах перетворилися на човни - Потоп на Запоріжжі: стихія зруйнувала дороги та знищила майно (фото, відео)
    Автівки на дорогах перетворилися на човни
    Фото з відкритих джерел

    Місцеві мешканці публікували в соцмережах фото та відео з негодою, яка паралізувала звичне життя людей

    9 червня у Мелітополі сильна злива затопила місто. Автівки не могли нормально пересуватися міськими дорогами. Відео опублікували в місцевому телеграм-пабліку «Мелітополь_грам».

    Окрім дощу, місто потерпало ще й від граду. Місцеві мешканці публікували в соцмережах фото та з негодою.

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    Потоп на Запоріжжі: стихія зруйнувала дороги та знищила майно (фото, відео)

    По дворах плавали порожні газові балони, каструлі, в будинках затопило меблі і побутову техніку. Наразі наслідки негоди на вулицях міста намагаються усунути комунальники.

    Додамо, що в другій половині червня сильні зливи будуть продовжувати огортати Україну, липень буде теплим, а літня погода закінчиться 20 серпня. Про це розповіла завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.

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    Теги: Запоріжжя прогноз погоди дощ
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    Потоп на Запоріжжі: стихія зруйнувала дороги та знищила майно (фото, відео)