Потоп на Запоріжжі: стихія зруйнувала дороги та знищила майно (фото, відео)

Автівки на дорогах перетворилися на човни

Місцеві мешканці публікували в соцмережах фото та відео з негодою, яка паралізувала звичне життя людей

9 червня у Мелітополі сильна злива затопила місто. Автівки не могли нормально пересуватися міськими дорогами. Відео опублікували в місцевому телеграм-пабліку «Мелітополь_грам».

Окрім дощу, місто потерпало ще й від граду. Місцеві мешканці публікували в соцмережах фото та з негодою.

По дворах плавали порожні газові балони, каструлі, в будинках затопило меблі і побутову техніку. Наразі наслідки негоди на вулицях міста намагаються усунути комунальники.

Додамо, що в другій половині червня сильні зливи будуть продовжувати огортати Україну, липень буде теплим, а літня погода закінчиться 20 серпня. Про це розповіла завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.

Читайте також:



