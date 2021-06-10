Негода не відступає з України. У четвер – грози, град та шквали

Сьогодні вдень в Україні помірні короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с

У четвер, 10 червня, синоптики прогнозують в Україні помірні короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

«10 червня мінлива хмарність. Вночі у північних та південно-східних областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів, вдень в Україні помірні короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с», – йдеться в повідомленні.

Температура вночі становитиме 10-15°, вдень 20-25°; в Карпатах вночі 4-9°, вдень 12-17°.

У Києві вночі 10 червня місцями невеликий дощ, вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі у столиці 13-15°, вдень 22-24°.

Нагадаємо, Харків другий день поспіль накрила негода – у середу, 9 червня, на місто налетіла потужна злива і град.

У той же час у Чернівцях також випав град, розміром із перепелині яйця. Також у місті пройшла гроза.