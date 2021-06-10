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    Негода не відступає з України. У четвер – грози, град та шквали

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    У Києві 10 червня вдень очікується дощ та гроза, температура становитиме 22-24&deg; - Негода не відступає з України. У четвер – грози, град та шквали
    У Києві 10 червня вдень очікується дощ та гроза, температура становитиме 22-24°
    Фото з відкритих джерел

    Сьогодні вдень в Україні помірні короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с

    У четвер, 10 червня, синоптики прогнозують в Україні помірні короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    «10 червня мінлива хмарність. Вночі у північних та південно-східних областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів, вдень в Україні помірні короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с», – йдеться в повідомленні.

    Температура вночі становитиме 10-15°, вдень 20-25°; в Карпатах вночі 4-9°, вдень 12-17°.

    У Києві вночі 10 червня місцями невеликий дощ, вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі у столиці 13-15°, вдень 22-24°.

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    Нагадаємо, Харків другий день поспіль накрила негода – у середу, 9 червня, на місто налетіла потужна злива і град.

    У той же час у Чернівцях також випав град, розміром із перепелині яйця. Також у місті пройшла гроза.

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    Теги: атмосферне явище Укргідрометцентр вітер негода дощ
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    Негода не відступає з України. У четвер – грози, град та шквали