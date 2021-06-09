На Буковині випав град розміром із перепелине яйце (фото)

Мешканці Чернівців діляться у соцмережах світлинами із наслідками негоди

У четвер, 9 червня, Чернівці накрила негода – пройшла гроза та випав великий град. Про це інформує ІА АСС.

Мешканці Чернівців діляться у соцмережах світлинами із наслідками негоди. А жителі Роші оприлюднили у Telegram-каналі світлини із засипаною градом травою.

Град виявився доволі великим – розміром з перепелине яйце.

Додамо, що негода в Маріуполі триває другий тиждень. 8 червня в місті випала аномальна кількість опадів. За день – місячна норма 47 мм, норма за місяць – 43 мм. Про це повідомили в пресцентрі ДСНС.

Також 8 червня потужна гроза накрила Харків. Вулицями «плавали» авто.

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