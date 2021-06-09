На Буковині випав град розміром із перепелине яйце (фото)
Мешканці Чернівців діляться у соцмережах світлинами із наслідками негоди
У четвер, 9 червня, Чернівці накрила негода – пройшла гроза та випав великий град. Про це інформує ІА АСС.
Мешканці Чернівців діляться у соцмережах світлинами із наслідками негоди. А жителі Роші оприлюднили у Telegram-каналі світлини із засипаною градом травою.
Град виявився доволі великим – розміром з перепелине яйце.
Додамо, що негода в Маріуполі триває другий тиждень. 8 червня в місті випала аномальна кількість опадів. За день – місячна норма 47 мм, норма за місяць – 43 мм. Про це повідомили в пресцентрі ДСНС.
Також 8 червня потужна гроза накрила Харків. Вулицями «плавали» авто.