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    На Буковині випав град розміром із перепелине яйце (фото)

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    Чернівці добряче побило градом - На Буковині випав град розміром із перепелине яйце (фото)
    Чернівці добряче побило градом
    Фото з відкритих джерел

    Мешканці Чернівців діляться у соцмережах світлинами із наслідками негоди

    У четвер, 9 червня, Чернівці накрила негода пройшла гроза та випав великий град. Про це інформує ІА АСС.

    Мешканці Чернівців діляться у соцмережах світлинами із наслідками негоди. А жителі Роші оприлюднили у Telegram-каналі світлини із засипаною градом травою.

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    На Буковині випав град розміром із перепелине яйце (фото)
    На Буковині випав град розміром із перепелине яйце (фото)
    На Буковині випав град розміром із перепелине яйце (фото)
    На Буковині випав град розміром із перепелине яйце (фото)

    Град виявився доволі великим – розміром з перепелине яйце.

    Додамо, що негода в Маріуполі триває другий тиждень. 8 червня в місті випала аномальна кількість опадів. За день – місячна норма 47 мм, норма за місяць – 43 мм. Про це повідомили в пресцентрі ДСНС.

    Також 8 червня потужна гроза накрила Харків. Вулицями «плавали» авто.

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    Теги: Чернівці негода дощ
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    На Буковині випав град розміром із перепелине яйце (фото)