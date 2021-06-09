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    Аж вікна тремтіли. Харків накрила потужна злива з градом (відео)

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    У Харкові випав чималий град - Аж вікна тремтіли. Харків накрила потужна злива з градом (відео)
    У Харкові випав чималий град
    Фото з відкритих джерел

    9 червня Харків знову накрила серйозна негода

    Харків другий день поспіль накрила негода – у середу, 9 червня, на місто налетіла потужна злива і град. Фото й відео публікують місцеві Telegram-канали.

    Зокрема, у Харкові дощ із градом пройшов на Олексіївці, ХТЗ, проспекті Гагаріна, Одеській та в інших районах міста.

    На опублікованих кадрах видно, що на вулиці піднявся сильний вітер, ішов град і дощ.

    «Град біля аеропорту довбає так, що стекла тремтять», – написали в Telegram-каналі «Х**вий Харків».

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    Аж вікна тремтіли. Харків накрила потужна злива з градом (відео)
    Аж вікна тремтіли. Харків накрила потужна злива з градом (відео)
    Фото: Труха Харків/Telegram

    У той же час у Чернівцях також випав град, розміром із перепелині яйця. Також у місті пройшла гроза.

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    Теги: Харків прогноз погоди місто вітер негода дощ
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    Аж вікна тремтіли. Харків накрила потужна злива з градом (відео)