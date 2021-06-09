Аж вікна тремтіли. Харків накрила потужна злива з градом (відео)

9 червня Харків знову накрила серйозна негода

Харків другий день поспіль накрила негода – у середу, 9 червня, на місто налетіла потужна злива і град. Фото й відео публікують місцеві Telegram-канали.

Зокрема, у Харкові дощ із градом пройшов на Олексіївці, ХТЗ, проспекті Гагаріна, Одеській та в інших районах міста.

На опублікованих кадрах видно, що на вулиці піднявся сильний вітер, ішов град і дощ.

«Град біля аеропорту довбає так, що стекла тремтять», – написали в Telegram-каналі «Х**вий Харків».

У той же час у Чернівцях також випав град, розміром із перепелині яйця. Також у місті пройшла гроза.

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