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    Прикарпаття притрусило гігантським градом (фото)

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    На Івано-Франківщині зафіксували град - Прикарпаття притрусило гігантським градом (фото)
    На Івано-Франківщині зафіксували град
    Фото: Facebook/Коломия та коломияни

    На Івано-Франківщині оголосили про штормове попередження

    Сьогодні, 10 червня, на території Прикарпаття оголосили штормове попередження.

    Очікувався значний дощ, гроза, місцями град та шквалисте посилення вітру.

    Так, о 16:21 у фейсбук-спільноті «Коломия та коломияни» місцева жителька опублікувала світлини після граду.

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    Прикарпаття притрусило гігантським градом (фото)
    Прикарпаття притрусило гігантським градом (фото)
    Прикарпаття притрусило гігантським градом (фото)

    «Сьогодні після дощу!», – написала жінка.

    Додамо, що в четвер, 10 червня, синоптики прогнозують в Україні помірні короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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    Теги: Івано-Франківщина негода дощ
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    Прикарпаття притрусило гігантським градом (фото)