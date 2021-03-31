Полтавщина з 3 квітня запровадить жорсткий карантин

З 3 квітня у Полтавській області буде заборонено прийом відвідувачів у кафе, ресторанах і барах, крім роботи на винос і доставку

Обмеження триватимуть з 3 по 17 квітня

З 3 по 17 квітня у Полтавській області посилюють карантинні обмеження через погіршення ситуації з коронавірусом

Таке рішення прийняла регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій під час засідання 30 березня.

Так, з 3 квітня у Полтавській області буде заборонено прийом відвідувачів у кафе, ресторанах і барах, крім роботи на винос і доставку.

Буде заборонена робота ТЦ і розважальних закладів, а також прийом відвідувачів у закладах культури та проводити масові заходи, крім автоконцертів тощо.

Ресторанам у готелях буде заборонено працювати з 23:00 до 6:00, однак вони зможуть надавати послуги з харчування у готельному номері за замовленням клієнтів.

Під час карантину в Полтавській області заборонена робота спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів, діяльність непродовольчих ринків.

При цьому забороняється відвідування навчальних закладів, окрім:

студентів 6 курсу та інтернів, які отримують освіту за медичними напрямами і залучених в подоланні наслідків поширення коронавірусу;

вихованців дитсадків;

1-4 класи шкіл;

спецшкіл та навчально-реабілітаційних центрів.

Обмеження триватимуть до 17 квітня.

Нагадаємо, у зв’язку з різким збільшенням хворих на коронавірус та госпіталізацій у Львові комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила продовжити посилений карантин до 12 квітня.

Також повідомлялося, що на Прикарпатті жорсткий карантин позитивно вплинув на ситуацію.