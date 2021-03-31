  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Полтавщина з 3 квітня запровадить жорсткий карантин

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    З 3 квітня у Полтавській області буде&nbsp;заборонено прийом відвідувачів у кафе, ресторанах і барах, крім роботи на винос і доставку - Полтавщина з 3 квітня запровадить жорсткий карантин

    З 3 квітня у Полтавській області буде заборонено прийом відвідувачів у кафе, ресторанах і барах, крім роботи на винос і доставку

    Обмеження триватимуть з 3 по 17 квітня

    З 3 по 17 квітня у Полтавській області посилюють карантинні обмеження через погіршення ситуації з коронавірусом

    Таке рішення прийняла регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій під час засідання 30 березня.

    Так, з 3 квітня у Полтавській області буде заборонено прийом відвідувачів у кафе, ресторанах і барах, крім роботи на винос і доставку.

    Буде заборонена робота ТЦ і розважальних закладів, а також прийом відвідувачів у закладах культури та проводити масові заходи, крім автоконцертів тощо.

    Ресторанам у готелях буде заборонено працювати з 23:00 до 6:00, однак вони зможуть надавати послуги з харчування у готельному номері за замовленням клієнтів.

    Під час карантину в Полтавській області заборонена робота спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів, діяльність непродовольчих ринків.

    При цьому забороняється відвідування навчальних закладів, окрім:

    • студентів 6 курсу та інтернів, які отримують освіту за медичними напрямами і залучених в подоланні наслідків поширення коронавірусу;
    • вихованців дитсадків;
    • 1-4 класи шкіл;
    • спецшкіл та навчально-реабілітаційних центрів.
    • Обмеження триватимуть до 17 квітня.

    Нагадаємо, у зв’язку з різким збільшенням хворих на коронавірус та госпіталізацій у Львові комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила продовжити посилений карантин до 12 квітня.

    Також повідомлялося, що на Прикарпатті жорсткий карантин позитивно вплинув на ситуацію.

    Теги: ресторан Полтавщина карантин послуги харчування коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies