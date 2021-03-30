У школі на Полтавщині помер 12-річний учень

Слідчі вивчають медичну картку загиблого

На Полтавщині, в сільській школі Лохвицької територіальної громади, помер 12-річний учень. Поліція встановлює обставини та причини смерті дитини. Про це повідомили в управлінні поліції Полтавщини

Про трагедію до поліції Полтавщини 30-го березня, близько 11:30, повідомили медики, які прибули на виклик. За попередньою інформацією, дитина померла під час перерви між уроками. Врятувати хлопчика не вдалося.

Наразі поліція проводить опитування свідків, вивчає медичну документацію школяра та встановлює обставини трагедії. Тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу, яка має визначити причину смерті. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, рік тому, 22 січня 2020 року, в одній зі шкіл у Полтавській області в присутності медиків померла 14-річна учениця. Тоді судово-медична експертиза встановила, що смерть настала через гостру серцеву недостатність. Дівчинка потребувала операції із заміни клапана на серці.

Нещодавно на Вінниччині від ускладнень пневмонії померла дитина, яку рік тому врятували від коронавірусу. Минулого року до цієї лікарні привезли наймолодшого в Україні пацієнта із коронавірусом. 13 хвилин лікарі запускали серце маленького Павлика. Лікарі згадували, як минулого року завзято рятували Павлика від смерті. За станом Павлика по змінах безперервно чергували 12 лікарів. Відпочивали після зміни медпрацівники – в сусідньому окремому приміщенні. Тоді його врятували.



