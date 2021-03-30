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    Транспорт зупиняється, магазини не працюють. У Львові жорсткий карантин до 12 квітня

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    У Львів заборонені усі масові заходи - Транспорт зупиняється, магазини не працюють. У Львові жорсткий карантин до 12 квітня
    У Львів заборонені усі масові заходи
    Фото з відкритих джерел

    У Львові погіршилась епідеміологічна ситуація

    У зв’язку з різким збільшенням хворих на коронавірус та госпіталізацій у Львові комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила продовжити посилений карантин до 12 квітня. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook мер міста Андрій Садовий.

    Також комісія вирішила:

    • транспорт переходить в режим спецперевезень. Безкоштовний проїзд всіх пільгових категорій призупинено;
    • усі дитячі садки переходять в режим чергових груп для дітей, батьки яких працюють;
    • школи продовжують навчання у дистанційному режимі;
    • магазини непродовольчої групи та будівельних товарів працюють лише на виніс та за попереднім замовленням;
    • непродовольчі ринки, а також змішані ринки (продовольчої та непродовольчої групи товарів), повинні бути зачинені;
    • відкриття літніх майданчиків відтерміновується до 12 квітня;
    • заборонено проведення усіх масових заходів;
    • усі заклади харчування працюють лише на виніс та адресну доставку.

    Крім того, за окремим поданням поліції через порушення карантинних обмежень комісія з надзвичайних ситуацій призупинила роботу низки магазинів і закладів:

    • «Епіцентр», вул. Б.Хмельницького, 188;
    • «Єва», просп. Чорновола, 1;
    • «МакДональдз», просп. Шевченка, 7;
    • «Братиська», вул. Січ. Стрільців, 3;
    • «Гребуче Ябко», вул. Староєврейська, 20;
    • «Йокі», вул. Гнатюка, 12а;
    • «Малевич», просп. Чорновола, 2

    «Закликаємо усіх підприємців перевести своїх працівників на дистанційний режим роботи, якщо це можливо», –додав Садовий.

    Нові обмеження запрацюють із вівторка, 30 березня, й до 12 квітня включно.

    Нагадаємо, що жорсткий карантин у Львові запровадили з 19 березня, а з 25 березня Львівщина потрапила до червоної карантинної зони. Через обмеження у місті зачинені ресторани, кафе, ТРЦ, заклади культури, а школярів відправили на дистанційне навчання.

    Теги: Львів карантин коронавірус
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