Транспорт зупиняється, магазини не працюють. У Львові жорсткий карантин до 12 квітня
У Львові погіршилась епідеміологічна ситуація
У зв’язку з різким збільшенням хворих на коронавірус та госпіталізацій у Львові комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила продовжити посилений карантин до 12 квітня. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook мер міста Андрій Садовий.
Також комісія вирішила:
- транспорт переходить в режим спецперевезень. Безкоштовний проїзд всіх пільгових категорій призупинено;
- усі дитячі садки переходять в режим чергових груп для дітей, батьки яких працюють;
- школи продовжують навчання у дистанційному режимі;
- магазини непродовольчої групи та будівельних товарів працюють лише на виніс та за попереднім замовленням;
- непродовольчі ринки, а також змішані ринки (продовольчої та непродовольчої групи товарів), повинні бути зачинені;
- відкриття літніх майданчиків відтерміновується до 12 квітня;
- заборонено проведення усіх масових заходів;
- усі заклади харчування працюють лише на виніс та адресну доставку.
Крім того, за окремим поданням поліції через порушення карантинних обмежень комісія з надзвичайних ситуацій призупинила роботу низки магазинів і закладів:
- «Епіцентр», вул. Б.Хмельницького, 188;
- «Єва», просп. Чорновола, 1;
- «МакДональдз», просп. Шевченка, 7;
- «Братиська», вул. Січ. Стрільців, 3;
- «Гребуче Ябко», вул. Староєврейська, 20;
- «Йокі», вул. Гнатюка, 12а;
- «Малевич», просп. Чорновола, 2
«Закликаємо усіх підприємців перевести своїх працівників на дистанційний режим роботи, якщо це можливо», –додав Садовий.
Нові обмеження запрацюють із вівторка, 30 березня, й до 12 квітня включно.
Нагадаємо, що жорсткий карантин у Львові запровадили з 19 березня, а з 25 березня Львівщина потрапила до червоної карантинної зони. Через обмеження у місті зачинені ресторани, кафе, ТРЦ, заклади культури, а школярів відправили на дистанційне навчання.