Транспорт зупиняється, магазини не працюють. У Львові жорсткий карантин до 12 квітня

У Львові погіршилась епідеміологічна ситуація

У зв’язку з різким збільшенням хворих на коронавірус та госпіталізацій у Львові комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила продовжити посилений карантин до 12 квітня. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook мер міста Андрій Садовий.

Також комісія вирішила:

транспорт переходить в режим спецперевезень. Безкоштовний проїзд всіх пільгових категорій призупинено;

усі дитячі садки переходять в режим чергових груп для дітей, батьки яких працюють;

школи продовжують навчання у дистанційному режимі;

магазини непродовольчої групи та будівельних товарів працюють лише на виніс та за попереднім замовленням;

непродовольчі ринки, а також змішані ринки (продовольчої та непродовольчої групи товарів), повинні бути зачинені;

відкриття літніх майданчиків відтерміновується до 12 квітня;

заборонено проведення усіх масових заходів;

усі заклади харчування працюють лише на виніс та адресну доставку.

Крім того, за окремим поданням поліції через порушення карантинних обмежень комісія з надзвичайних ситуацій призупинила роботу низки магазинів і закладів:

«Епіцентр», вул. Б.Хмельницького, 188;

«Єва», просп. Чорновола, 1;

«МакДональдз», просп. Шевченка, 7;

«Братиська», вул. Січ. Стрільців, 3;

«Гребуче Ябко», вул. Староєврейська, 20;

«Йокі», вул. Гнатюка, 12а;

«Малевич», просп. Чорновола, 2

«Закликаємо усіх підприємців перевести своїх працівників на дистанційний режим роботи, якщо це можливо», –додав Садовий.

Нові обмеження запрацюють із вівторка, 30 березня, й до 12 квітня включно.

Нагадаємо, що жорсткий карантин у Львові запровадили з 19 березня, а з 25 березня Львівщина потрапила до червоної карантинної зони. Через обмеження у місті зачинені ресторани, кафе, ТРЦ, заклади культури, а школярів відправили на дистанційне навчання.