Глава МОЗ назвав міста, де найскладніша ситуація з коронавірусом

Міністр зазначив, що для того, аби стабілізувати ситуацію, необхідно дотримуватись карантинних обмежень

В Україні найбільш складна ситуація з коронавірусом, зокрема, з заповнюваністю лікарень склалася у Києві та Одесі.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі каналу «Україна 24».

«Мені здається, що в Києві досить важка ситуація, дійсно важка ситуація також в Одесі. В Києві ми додаємо зараз ліжка, зокрема в Академії медичних наук ми профінансуємо 500 ліжок», – заявив він.

Міністр зазначив, що для того, аби стабілізувати ситуацію, необхідно дотримуватись карантинних обмежень.

«Щоб ця ситуація вирівнялася, і у нас вже є приклад, який я постійно приводжу – треба просто дотримуватися введені жорсткі карантинні обмеження – ми повністю стабілізували ситуацію в Івано-Франківській області, а вона палала. Коли ми бачили там темпи зростання, то було жахливо», – підкреслив він.

Раніше повідомлялося, що столиця підготувала 6 тисяч ліжок для прийому хворих на коронавірус.

Натомість ковідних пацієнтів з Одеси везуть у районні лікарні.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов ввечері 29 березня спрогнозував, що найближчими днями Івано-Франківська область може перейти в «помаранчеву» або «жовту» зону карантину.

Зазначимо, Івано-Франківщина попри «червону» зону почала послаблювати карантин.