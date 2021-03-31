  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Глава МОЗ назвав міста, де найскладніша ситуація з коронавірусом

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Складна ситуація із заповнюваністю лікарень склалася у Києві та Одесі - Глава МОЗ назвав міста, де найскладніша ситуація з коронавірусом

    Складна ситуація із заповнюваністю лікарень склалася у Києві та Одесі

    Міністр зазначив, що для того, аби стабілізувати ситуацію, необхідно дотримуватись карантинних обмежень

    В Україні найбільш складна ситуація з коронавірусом, зокрема, з заповнюваністю лікарень склалася у Києві та Одесі.

    Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі каналу «Україна 24».

    «Мені здається, що в Києві досить важка ситуація, дійсно важка ситуація також в Одесі. В Києві ми додаємо зараз ліжка, зокрема в Академії медичних наук ми профінансуємо 500 ліжок», – заявив він.

    Міністр зазначив, що для того, аби стабілізувати ситуацію, необхідно дотримуватись карантинних обмежень.

    «Щоб ця ситуація вирівнялася, і у нас вже є приклад, який я постійно приводжу – треба просто дотримуватися введені жорсткі карантинні обмеження – ми повністю стабілізували ситуацію в Івано-Франківській області, а вона палала. Коли ми бачили там темпи зростання, то було жахливо», – підкреслив він.

    Раніше повідомлялося, що столиця підготувала 6 тисяч ліжок для прийому хворих на коронавірус.

    Натомість ковідних пацієнтів з Одеси везуть у районні лікарні.

    Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов ввечері 29 березня спрогнозував, що найближчими днями Івано-Франківська область може перейти в «помаранчеву» або «жовту» зону карантину.

    Зазначимо, Івано-Франківщина попри «червону» зону почала послаблювати карантин.

    Читайте також:
    Теги: Київ міністр Одеса медицина Івано-Франківщина лікарня Україна Максим Степанов карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies