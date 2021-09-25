У Маріуполі наркоторговець пропонував СБУ «кришувати» його

СБУ викрила оптового наркоділка, який пропонував співробітнику Служби «кришувати» його «бізнес»

Чоловік планував збувати великі партії амфетаміну

У Донецькій області співробітники СБУ затримали наркоторговця. Він пропонував одному з працівників служби 20% «відкату» за «кришування» оборудки. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними СБУ, мешканець Маріуполя зі спільниками налагодив виготовлення амфетаміну. Через знайомих зловмисник планував збувати оптові партії наркотиків.

Для захисту від конкурентів чоловік звернувся за допомогою до працівника СБУ. Співробітник відразу повідомив про «пропозицію» керівництво. Було розпочато кримінальне провадження.

Правоохоронці задокументували два факти продажу зловмисником 250 грамів амфетаміну на загальну суму 75 тис. гривень.

Чоловіка було затримано під час передачі співробітнику спецслужби частини суми за «підтримку» нелегального бізнесу.

Під час слідчих дій у лабораторії, за місцями проживання організатора і спільників вилучено:

майже 30 грамів амфетаміну;

обладнання для виготовлення психотропу;

понад 3 кілограми канабісу;

більш ніж 50 тис. гривень, отриманих від протиправної діяльності.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 307 та ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове слідство.