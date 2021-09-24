На Житомирщині три жінки померли від отруйних грибів

Під час огляду приміщення правоохоронці знайшли посуд з грибами

Причиною масової смерті могла стати бліда поганка

У Житомирській області, в Коростені, померла мати учасника «Голосу країни» Богдана Мухи. Трагедія також сталася і з матір'ю та сестрою жінки. Правоохоронці вважають, що причиною масової смерті могла стати бліда поганка. Про це пише ТСН.

Про трагедію журналістам розповів син померлої жінки.

«Я знаю, що моя бабуся, мама і тітка їли гриби, їм було погано», – сказав учасник «Голосу країни» Богдан Муха.

Мати хлопця померла під час роботи. Вона доглядала за старшим чоловіком. Він і став свідком смерті жінки. Чоловік розповів, що коли вона прийшла до нього, вже скаржилася на погане самопочуття. Вона ж, нібито просила не викликати швидку, «сподіваючись, що саме пройде». Однак вже через короткий час померла.

Коли ж родичі жінки, дізнавшись про трагедію, прибули за місцем її проживання, їм ніхто не відчинив, хоча там повинна була знаходитися їхня мати. Вони викликали рятувальників і ті допомогли відкрити двері. У квартирі вони виявили ще два тіла – матері жінки і її сестри.

При цьому під час огляду приміщення правоохоронці знайшли посуд з грибами і якусь випивку. Припускають, жінки могли отруїтися блідою поганкою. Хоча отруєння неякісним алкоголем теж не виключають.

«На експертизу направлено залишки продуктів, які ймовірно вживали ці люди. Це залишки грибів і рідина з запахом алкоголю в пластикових пляшках», – повідомила прессекретарка Коростецького районного управління поліції Діана Бобровник.

Сусіди розповіли, жінки самі по гриби не ходили, їх пригостив приятель. Але після трагедії його не бачили.

Богдан не розуміє, чому жодна з трьох дорослих жінок при перших симптомах отруєння не викликала швидку.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею умисне вбивство.

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