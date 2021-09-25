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    У суді в Делі сталася стрілянина є загиблі

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    Стрілянина викликала паніку в судовому комплексі, який вважається дуже захищеною зоною

    Фото з відкритих джерел

    Інцидент трапився у судовому комплексі Рогіні, що на півночі Делі, та був зумовлений кримінальним конфліктом

    Унаслідок стрілянини в суді у столиці Індії загинули троє осіб. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Сінгхуа.

    «За даними поліції, двоє одягнених у юристів людей відкрили в залі судового засідання вогонь по гангстеру Жітендеру Гогі, вбивши його. Утім, нападники були швидко застрелені судовою охороною», – йдеться у матеріалі.

    Зазначається, що інцидент трапився у судовому комплексі Рогіні, що на півночі Делі, та був зумовлений кримінальним конфліктом.

    Стрілянина викликала паніку в судовому комплексі, який вважається дуже захищеною зоною. Усі його відвідувачі проходять детальну безпекову перевірку перед допуском на територію.

    Нагадаємо, 22 вересня, у Полтаві сталася стрілянина, 34-річний чоловік поранив 31-річного перехожого та затягнув у автомобіль 25-річну дівчину. Підозрюваного затримали в Кременчуці. У поліції вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

    До слова, 22 вересня у Черкасах на вулиці Байди Вишневецького сталася стрілянина. У результаті стрілянини було поранено одного чоловіка, його доправлено до Третьої міської лікарні.

    Як повідомлялося, на столичних Позняках правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину. За словами очевидців та свідків надзвичайної події, зловмисник відкрив вогонь через зауваження. Поліцейські затримали правопорушника та вилучили в нього пістолет «Форт» з набоями.

    Теги: суд кримінал Індія чоловік стрілянина
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    У суді в Делі сталася стрілянина є загиблі