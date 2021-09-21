У Миколаївській області на святкуванні Дня здоров'я отруїлися 13 дітей

На Миколаївщині 13 учнів Новоодеської гімназії потрапили до лікарні з ротавірусною інфекцією

На Миколаївщині 13 учнів Новоодеської гімназії потрапили до лікарні з ротавірусною інфекцією

Роботу закладу освіти призупинили

У Миколаївській області учні Новоодеської гімназії та викладачі спільно святкували День здоров'я, після чого 13 осіб захворіли через інфікування ротавірусною інфекцією. Про це повідомляє пресслужба Миколаївського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ.

Відзначається, що 13 учнів госпіталізовано, роботу закладу освіти призупинили.

«Серед дітей Новоодеської гуманітарної гімназії зареєстровано групове захворювання ротавірусною інфекцією. Станом на 20.09.2021 загальна кількість хворих становить 13 осіб. Робота гімназії тимчасово припинена», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що було проведено епідрозслідування, яке встановило, що 14 вересня 158 дітей та 14 вчителів брали участь у щорічному святкуванні Дня здоров'я. Його проводили біля природного джерела води на околиці міста, з якого діти і вчителі пили воду. Харчувалися окремо, продукти кожен брав із собою.

Перші ознаки захворювання з'явилися 16 вересня (підвищення температури тіла, блювота, пронос). В інфекційне відділення Новоодеської багатопрофільної лікарні госпіталізували сім дітей, одну дитину – в Міську дитячу лікарню №2 м. Миколаєва. Всі інші отримують амбулаторне лікування.

У центрі стверджують, що склали перелік осіб, які брали участь у святкуванні. За ними встановили медико-санітарне спостереження. Також відібрали для дослідження воду із природного джерела, але результатів ще немає.

Крім того, фахівці провели вірусологічне обстеження на ротавірусну інфекцію всіх хворих, які знаходяться в стаціонарах. Усі результати позитивні.

Станом на 21 вересня нових випадків захворювання не виявлено.

До слова, нещодавно у школі на Сумщині масово отруїлися діти та вчителі.

Також на Одещині в дитсадку отруїлися діти.

Як відомо, через масове отруєння дітей у Хмельницькому МОЗ проводитиме раптові перевірки.