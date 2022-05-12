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    Події в Україні

    «Попереду 1000 км». Екснардеп Парасюк розповів, який наказ отримав на фронті

    Колишній депутат Верховної Ради Володимир Парасюк, який воює у спецназі, отримав новий наказ від командування - «Попереду 1000 км». Екснардеп Парасюк розповів, який наказ отримав на фронті
    Колишній депутат Верховної Ради Володимир Парасюк, який воює у спецназі, отримав новий наказ від командування
    фото: Facebook Парасюка

    Колишній народний депутат з перших днів війни виконує бойові завдання

    Володимир Парасюк розповів про наказ командування, який він отримав на 77-й день війни. Про це народний депутат VIII скликання написав на Facebook.

    «Він інший від тих, які були до того: «Хлопці, їдьте на декілька днів додому. Побачте тих, хто вас найбільше чекає! Набирайтесь сил, бо скоро знову в бій», – зазначив Парасюк.

    Екснардеп нагадав, що його група з перших днів війни виконує поставлені завдання. «Ми разом йшли вперед, разом сиділи в окопах, разом палили техніку окупанта і брали його в полон», – зазначив Володимир Парасюк, наголосивши, що для його бойових побратимів усі високі слова про спецназ – «не просто слова, це суть їхнього життя, яким вони слідують».

    Парасюк також відзначив позитивні зміни в українській армії і пояснив – «я пишаюсь, що став маленькою частиною цього процесу, який називається ЗСУ».

    Нагадаэмо, що у березні Парасюк із передової надіслав українцям важливе послання щодо подій на фронті.

    А на Великдень екснардеп показав, як святить паску і крашанки в умовах війни.

    Теги: росія окупанти війна Володимир Парасюк Україна окупація #stoprussia
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    «Попереду 1000 км». Екснардеп Парасюк розповів, який наказ отримав на фронті