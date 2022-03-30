Солдат Парасюк із передової надіслав важливе послання українцям

«Відкидайте дурні думки і не шукайте зрад»

Екснардеп і нині військовослужбовець Володимир Парасюк на своїй сторінці у Facebook розмістив допис про перемовини між РФ та Україною.

«На ніч напишу таку штуку! Просто спостереження і відчуття! Я – простий солдат. Я не знаю, що робиться в Генштабі, і навіть не до кінця знаю всю інформацію за напрямком, де ми працюємо! В принципі, мені це знати і непотрібно! Нам дають команду, ми її виконуємо. Не виходить відразу виконати, то за день вдасться точно. Сказали – зробили. Але мова не про це. У кожній війні є два методи протистояння ворогу. Перший – військовий, другий – політико-дипломатичний. І завжди є чергування: або щось йде першим, або щось йде другим. Якщо країна слабка і вона розуміє цю слабкість, то політику пхають куди тільки можна, аби зупинити ворога. Так от, у нашому випадку, на першому місці військове протистояння», – йдеться дописі Парасюка.

Колишній народний депутат запевнив, що на фронті «ніхто нікого не гальмує і не зупиняє».

«Команда одна – контрнаступ і звільнення наших земель, а політика вже як допоміжний механізм. Все, що відбувається на перемовинах, не впливає на чітку вертикаль і плани Збройних Сил України. Друзі, і це дуже добре відчувається, коли ти простий солдат. Повірте мені. Залужний – це вояка, а не політик. Я переконаний, він доповідає Зеленському все як є. Ніхто нічого не загортає в папірці. Тому бережіть армію і армія збереже вас. Відкидайте дурні думки і не шукайте зрад, бо ці зради нема куди запхати. Перші, хто відчують, що щось не так – це прості військові, а зараз є цілковите добро, щоб мочити ворога! Те і робимо! Сказали – зробили!», – каже військовий.

Нагадаємо, 29 березня відбулася зустріч Україна-Росія у Стамбулі.

Як повідомлялося, Україна і Росія провели уже кілька раундів переговорів, які нічим конкретним не завершилися. Втім, радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що перемовини між Україною та Росією щодо війни тривають досить конструктивно, зокрема Росія робить багато для того, щоб домовитись.

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