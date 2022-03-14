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    Екснардеп пропонує будинок і 40 соток за голову Кадирова

    Екснардеп пропонує будинок і 40 соток за голову Кадирова
    фото з відкритих джерел

    За голову Рамзана Кадирова обіцяють винагороду

    За голову глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова дають винагороду у вигляді будинку та 40 соток під Києвом. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє екснардеп Євген Рибчинський.

    «Якщо Кадиров дійсно під Києвом, то кожен боєць ЗСУ і Тероборони має поставити собі за мету знищення цієї ганьби чеченського народу і приспішника Huila. Обіцяю за голову Кадирова – будинок з 40 сотками під Києвом! А від керівництва країни, думаю, не заржавіє», – говориться у повідомлені.

    Нагадаємо, глава Чечні Рамзан Кадиров прокоментував інформацію про своє можливе місцезнаходження в Україні та розповів про те, де знаходиться.

    Радник керівника офісу президента Олексій Арестович попередив: якщо голова Чечні Рамзан Кадиров прибув під Київ, його буде знищено

    Раніше українська розвідка повідомила, що «кадирівці» розстрілюють російських поранених військових, щоб не займатися їх евакуацією.

    Крім цього, однокурсник Путіна, колишній радянський розвідник, майор КДБ Юрій Швець заявляв, що Рамзан Кадиров близький до оголошення війни Москві. Адже його елітні підрозділи потрапили у пастку, намагаючись вбити Зеленського.

    Читайте також: В Україні воюють 1,2 тис. кадирівців. Розвідка отримала дані про їхніх командирів
    Теги: розвідка Київ війна Рамзан Кадиров будинок
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    Екснардеп пропонує будинок і 40 соток за голову Кадирова