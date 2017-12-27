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    Україна розпочала переговори про новий обмін полоненими: бойовики вже готові повернути 25 людей

    На цей момент в полоні терористів залишаються 103 особи
    Українська сторона та терористи з «ЛНР/ДНР» почали перемовини щодо обміну полоненими Про це в ефірі каналу «112 Україна» заявила представник президента у Раді, депутат від БПП Ірина Луценко. «Ведуться перемовини, не можу сказати, що це буде 93 особи, принаймні 23-25 людей вже підтверджено сепаратистами, що вони
    • Сьогодні, 09:46
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    Обмін полоненими 27 грудня 2017 року&nbsp;
    Обмін полоненими 27 грудня 2017 року 

    На цей момент в полоні терористів залишаються 103 особи

    Українська сторона та терористи з «ЛНР/ДНР» почали перемовини щодо обміну полоненими

    Про це в ефірі каналу «112 Україна» заявила представник президента у Раді, депутат від БПП Ірина Луценко.

    «Ведуться перемовини, не можу сказати, що це буде 93 особи, принаймні 23-25 людей вже підтверджено сепаратистами, що вони готові для обміну», - наголосила вона. 

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    За словами Луценко, президент Петро Порошенко має намір розпочати серйозну роботу зі звільнення українців, які сидять у російських в'язницях.

    Як відомо, 27 грудня Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.

    Також названо імена українців, які у середу повернулися з полону бойовиків.

    За інформацією Червоного хреста більшість утримуваних з обох боків лінії зіткнення у задовільному стані.

    Петро Порошенко після звільнення заручників заявив, що Україна своїх не кидає, і цим ми відрізняємось від окупанта.

    Голова Служби безпеки України Василь Грицак стверджує, що в ОРДЛО ще залишаються заручниками 103 особи.

    Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Це перший за останні два роки й наразі найбільший подібний обмін.

    Вночі 28 грудня звільнені з полону українці прибули в аеропорт «Бориспіль».

    Другий етап обміну полонених може відбутись у наступному році за формулою «70 на 20».

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    ОРДЛО українці обмін полоненими окуповані території
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