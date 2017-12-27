У Путіна виключають обмін засуджених в Росії українців в рамках Мінських угод

Пєсков заявив, що засуджені за законами Росії українці не вважаються полоненими

Російська влада виключає можливість обміну засуджених в РФ українців в рамках мінських угод, так як вони не вважаються полоненими. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ. «Що стосується низки осіб, які засуджені тут у Росії, то, безумовно, вони не можуть вважатися полоненими



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Дмитро Пєсков

Пєсков заявив, що засуджені за законами Росії українці не вважаються полоненими

Російська влада виключає можливість обміну засуджених в РФ українців в рамках мінських угод, так як вони не вважаються полоненими. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

«Що стосується низки осіб, які засуджені тут у Росії, то, безумовно, вони не можуть вважатися полоненими або утримуваними особами. Вони засуджені в Росії по російському законодавству. У будь-якому випадку, подібні питання обговорюються на вищому рівні, і все залежить від тих рішень, які приймає глава держави», - зазначив Пєсков.

Нагадаємо, раніше представник президента України у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що українська сторона почала нові переговори про обмін полоненими. Крім того, Київ також активізує роботу по поверненню незаконно утримуваних українців в окупованому Криму та Росії, яких можуть обміняти на заарештованих російських військових.

Як відомо, 27 грудня Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.

Також названо імена українців, які у середу повернулися з полону бойовиків.

За інформацією Червоного хреста більшість утримуваних з обох боків лінії зіткнення у задовільному стані.

Петро Порошенко після звільнення заручників заявив, що Україна своїх не кидає, і цим ми відрізняємось від окупанта.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак стверджує, що в ОРДЛО ще залишаються заручниками 103 особи.

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Це перший за останні два роки й наразі найбільший подібний обмін.

Вночі 28 грудня звільнені з полону українці прибули в аеропорт «Бориспіль».