Порошенко у Харкові: Україна своїх не кидає, і цим ми відрізняємось від окупанта

За словами президента, у нього затремтіло серце сьогодні, коли у Горлівці зазвучало багатоголосе «Слава країні!» та «Героям Слава!»

Президент України Петро Порошенко разом зі звільненими українськими заручниками у вівторок ввечері прилетіли з Краматорська Харкова. На харківському аеродромі президент звернувся до військовослужбовців Збройних сил та звільнених українських бранців. «Україна своїх не кидає, і цим ми відрізняємось від окупанта, який таємно привозить членів



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Петро Порошенко разом зі звільненими полоненими

За словами президента, у нього затремтіло серце сьогодні, коли у Горлівці зазвучало багатоголосе «Слава країні!» та «Героям Слава!»

Президент України Петро Порошенко разом зі звільненими українськими заручниками у вівторок ввечері прилетіли з Краматорська Харкова.

На харківському аеродромі президент звернувся до військовослужбовців Збройних сил та звільнених українських бранців.

«Україна своїх не кидає, і цим ми відрізняємось від окупанта, який таємно привозить членів угрупування «іх там нєт», таємно без пояснень закриває рота близьким, яких зраджують і роблять вигляд, що їх немає», цитує Порошенка прес-служба глави держави.

За словами президента, у нього «затремтіло серце сьогодні, коли Ірина Геращенко дістала Українській прапор, і зазвучало у Горлівці багатоголосе «Слава країні!», і почули у відповідь «Героям Слава!».

«Наші хлопці сказали, що ми зробимо все, щоб український прапор повернувся на окуповані території», - додав він.

Президент висловив сподівання, що його почують хлопці, які все ще залишаються у заручниках.

«Ми будемо з подвійною енергією працювати над вашим звільненням і будемо робити все, аби ви якнайшвидше повернулися додому», - резюмував Порошенко.

По завершенню виступу усі присутні заспівали гімн України.

Спільну промову під час зустрічі звільнених у Харкові проголосили також Ірина Геращенко, предстоятель УПЦ МП Онуфрій та предстоятель УПЦ КП Філарет.

Як відомо, Україна повернула 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.

Президент Петро Порошенко на Донбасі зустрів звільнених українських заручників. Також названо імена українців, які сьогодні повернулися з полону бойовиків.

За інформацією Червоного хреста більшість утримуваних з обох боків лінії зіткнення у задовільному стані.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО ще залишаються заручниками 103 особи.

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Це перший за останні два роки й наразі найбільший подібний обмін.

Другий етап обміну полонених може відбутись у наступному році за формулою «70 на 20»