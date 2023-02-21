Порошенко пояснив, чому на кілька годин заїхав на Кіпр (фото)

Порошенко анонсував допомогу Кіпру для ЗСУ

Найближчим часом Кіпр передасть ЗСУ чергову партію безпілотників, а також забезпечить їх сервісне обслуговування. Про це повідомив п’ятий президент України Петро Порошенко, який відвідав виробництво БПЛА Poseidon на Кіпрі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Одразу після закінчення Мюнхенської безпекової конференції на кілька годин заїхали на Кіпр – тут ми підписуємо нові документи по проєкту «Poseidon» і відправляємо в Україну ще одну партію «пташок» для нашої артилерії. Є й інші цікаві напрацювання – поки що ми їх не розголошуємо, але вони неприємно вразять русню і порадують українців. Ось ці вже запаковані комплекси відправляються сьогодні ввечері в Україну, щоб якнайшвидше потрапити до наших хлопців на передову. Бо нам вкрай важливо прискорити підготовку ЗСУ до наступу», – повідомив Порошенко.

7 фото На весь екран













Наступна партія безпілотників вже вирушить в Україну післязавтра. «Разом із партнерами-виробниками ми постійно працюємо над модернізацією цих оперативно-тактичних безпілотних літальних апаратів – щоб передавати арті ще більше інформації, мати більш якісну оптику, «тепло» і більш надійний захист від систем радіо-електронної боротьби. Ми також ретельно вивчаємо можливості шостої моделі – Poseidon H6. Він літає на більшій висоті, годинами може перебувати у повітрі і має більшу вантажопідйомність», – зазначає Порошенко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також п’ятий президент України анонсував створення сервісного центру з ремонту дронів. «Ми не просто передаємо безпілотники в українські бригади, а й забезпечуємо їх ремонт. Сьогодні ми домовилися розпочати програму побудови сервісу, складу запасних частин, розширення навчальної програми – як пілотів, операторів дронів, так і техніків», – повідомив Порошенко.

Раніше повідомлялося, що Кіпр готовий відправити Україні танки Т-80 У радянського виробництва в обмін на німецькі Leopard. На озброєнні Кіпру є близько 82 таких танки.

Також влада Кіпру ще на рік продовжила громадянам України дію статусу осіб, які перебувають під тимчасовим захистом.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, Петро Порошенко в ефірі американського телеканалу MSNBC заявив, що Україні вкрай необхідні боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби та ППО. Він також закликав союзників прискорити рішення щодо винищувачів та постачання танків.