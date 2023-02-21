Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Порошенко пояснив, чому на кілька годин заїхав на Кіпр (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Порошенко пояснив, чому на кілька годин заїхав на Кіпр (фото)
фото: пресслужба ЄС

Порошенко анонсував допомогу Кіпру для ЗСУ

Найближчим часом Кіпр передасть ЗСУ чергову партію безпілотників, а також забезпечить їх сервісне обслуговування. Про це повідомив п’ятий президент України Петро Порошенко, який відвідав виробництво БПЛА Poseidon на Кіпрі.

«Одразу після закінчення Мюнхенської безпекової конференції на кілька годин заїхали на Кіпр – тут ми підписуємо нові документи по проєкту «Poseidon» і відправляємо в Україну ще одну партію «пташок» для нашої артилерії. Є й інші цікаві напрацювання – поки що ми їх не розголошуємо, але вони неприємно вразять русню і порадують українців. Ось ці вже запаковані комплекси відправляються сьогодні ввечері в Україну, щоб якнайшвидше потрапити до наших хлопців на передову. Бо нам вкрай важливо прискорити підготовку ЗСУ до наступу», – повідомив  Порошенко.

7 фото
На весь екран

Наступна партія безпілотників вже вирушить в Україну післязавтра. «Разом із партнерами-виробниками ми постійно працюємо над модернізацією цих оперативно-тактичних безпілотних літальних апаратів – щоб передавати арті ще більше інформації, мати більш якісну оптику, «тепло» і більш надійний захист від систем радіо-електронної боротьби. Ми також ретельно вивчаємо можливості шостої моделі – Poseidon H6. Він літає на більшій висоті, годинами може перебувати у повітрі і має більшу вантажопідйомність», – зазначає Порошенко.

Також п’ятий президент України анонсував створення сервісного центру з ремонту дронів. «Ми не просто передаємо безпілотники в українські бригади, а й забезпечуємо їх ремонт. Сьогодні ми домовилися розпочати програму побудови сервісу, складу запасних частин, розширення навчальної програми – як пілотів, операторів дронів, так і техніків», – повідомив Порошенко.

Раніше повідомлялося, що Кіпр готовий відправити Україні танки Т-80 У радянського виробництва в обмін на німецькі Leopard. На озброєнні Кіпру є близько 82 таких танки.

Також влада Кіпру ще на рік продовжила громадянам України дію статусу осіб, які перебувають під тимчасовим захистом.

Нагадаємо, Петро Порошенко в ефірі американського телеканалу MSNBC заявив, що Україні вкрай необхідні боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби та ППО. Він також закликав союзників прискорити рішення щодо винищувачів та постачання танків.

Теги: Петро Порошенко радіо документи ремонт боєприпаси президент влада танки

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Порошенко оригінально привітав українців з днем закоханих (фото)
Порошенко оригінально привітав українців з днем закоханих (фото)
14 лютого, 11:58
Порошенко розповів воїнам про неймовірні емоції, коли українське ППО збиває ворожі ракети
Порошенко привіз захисникам вантажівки і обладнання для мобільного командного пункту
12 лютого, 15:18
Петро Порошенко каже, що ми маємо зробити все від нас залежне для того, щоб забезпечити контрнаступ української армії
Порошенко привіз допомогу розвідникам на північний фронт
8 лютого, 19:43

Події в Україні

Порошенко пояснив, чому на кілька годин заїхав на Кіпр (фото)
Порошенко пояснив, чому на кілька годин заїхав на Кіпр (фото)
Банкова повідомила, до чого готуватися українцям на річницю вторгнення
Банкова повідомила, до чого готуватися українцям на річницю вторгнення
Росіяни б'ють по Нікопольському району, наступають на Луганщині. Ситуація на ранок 21 лютого
Росіяни б'ють по Нікопольському району, наступають на Луганщині. Ситуація на ранок 21 лютого
Україна отримає від США рідкісні БМП
Україна отримає від США рідкісні БМП
Британська розвідка назвала зброю РФ, яка завдає найбільших збитків Україні
Британська розвідка назвала зброю РФ, яка завдає найбільших збитків Україні
Сьогодні весь світ відзначає День рідної мови: історія та цікаві факти
Сьогодні весь світ відзначає День рідної мови: історія та цікаві факти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
«Продуктами забезпечують батьки». Кандидат на посаду директора НАБУ Буртовий розповів про доходи родини
14K
Як Байден добирався до Києва: в «Укрзалізниці» розповіли подробиці (фото)
14K
Війна РФ проти України: Китай здивував черговою заявою
11K
У Волинській області з рейок зійшов пасажирський поїзд Київ-Варшава
7796
Байден у Києві. Росіяни в істериці (фото)
6750
Візит Байдена до Польщі і жахливі наслідки чергових землетрусів у Туреччині – головне за ніч

Новини

У столичному метро стався збій в роботі
Сьогодні, 09:03
Із Туреччини повернулася перша група українських рятувальників (фото)
Вчора, 07:51
Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
17 лютого, 15:28
Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
17 лютого, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
16 лютого, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту