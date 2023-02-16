Головна Світ Політика
search button user button menu button

Порошенко на американському телебаченні закликав надати Україні більше боєприсів (відео)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко на американському телебаченні закликав надати Україні більше боєприсів (відео)
Петро Олексійович в ефірі телеканалу MSNBC
скріншот з відео

«Боєприпаси потрібні як повітря»

Петро Порошенко в ефірі американського телеканалу MSNBC заявив, що Україні вкрай необхідні боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби та ППО. Він також закликав союзників прискорити рішення щодо винищувачів та постачання танків.

«Нам потрібне щось, що змінить правила гри, і це має бути доставлено до російської наступальної операції. У цій ситуації я дуже вітаю так звану танкову коаліцію в рамках групи держав Рамштайн. Дуже важливо, що Сполучені Штати поставляють один батальйон Abrams. Два батальйони Leopard завдяки Німеччині, Польщі, Канаді, Іспанії, Норвегії, Данії, Нідерландам, Португалії і Challengers з Великої Британії – це життєво важливо. І разом з цим нам потрібні як повітря боєприпаси, нам потрібна система радіоелектронної боротьби, нам потрібна ППО. І, зрештою, це все менш ефективно, якщо у нас немає реактивних винищувачів», – пояснює п’ятий президент.

«Я радий, що принаймні ми починаємо готувати українських пілотів у Сполученому Королівстві і, сподіваюся, мушу тримати кулаки, в Сполучених Штатах, тому що їм потрібен певний період часу. Нам потрібно зупинити російське домінування в українському повітрі», – наголошує Порошенко.

«Ми маємо одні з найкращих у світі Збройні Сили, створені нашою командою з 2014 року за великої підтримки наших партнерів, у тому числі США. Але ми пройшли цей шлях через Javelin до Patriot і до Abrams, і я тримаю кулаки, щоб ми також отримали F16. Якщо у нас буде більше зброї, це буде найкоротший шлях до миру», – переконаний Порошенко.

«Ще один фактор – це санкції. Ми повинні скоротити російський експорт з 600 мільярдів доларів на рік до 300. Ми повинні зупинити грошовий потік путіна для фінансування війни, для фінансування вбивства українців», – зауважує п’ятий президент.

Він також пояснив, що означатиме перемога України у війні: «наша перемога – це стійка безпекова ситуація на континенті. Стійка безпекова ситуація у світі. Без повноцінного членства України в НАТО я сумніваюся, що це можливо».

Нагадаємо, Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради закликав повернути скасовані доплати військовим. Порошенко наголосив – економити на армії неприпустимо.

Теги: Петро Порошенко санкції експорт фінансування боєприпаси перемога

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін та його колишня дружина Людмила
Ексдружина Путіна терміново продає квартири в Іспанії – ЗМІ
Вчора, 21:34
Світ має ще більше обмежити можливість економічного розвитку Росії
Санкції проти РФ. Україна має бути ще переконливішою
14 лютого, 13:05
Ядерна загроза РФ: Японія зробила заяву
Ядерна загроза РФ: Японія зробила заяву
14 лютого, 08:08
Зеленський вдруге виїхав за межі України після 24-го лютого
Що писали анонімні телеграм-канали про поїздку Зеленського до Великої Британії, Франції та Бельгії
11 лютого, 09:36
Напруга у відносинах між двома країнами продовжує зростати
США відреагували на китайський аеростат санкціями
11 лютого, 03:02
Списані данські танки Leopard 1A5 будуть очищені від пилу, підготовлені та відправлені в Україну
Данія обіцяє Україні списані танки Leopard 1A5
7 лютого, 16:19
Обіцяні Україні новітні танки є важливим сигналом як для Києва, так і для Москви: американська підтримка посилюється
Глухий кут війни. Чи допоможуть Україні західні танки? Авторська стаття
30 сiчня, 10:00
У 2007 році Іран вже погрожував світовій спільноті переглянути своє членство в ДНЯЗ
Санкції проти Ірану. МЗС погрожує вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї
22 сiчня, 20:43
Системи Старлінк дуже цінні у війні проти РФ
Порошенко подякував Ілону Маску за «скарби для фронту» (фото)
16 сiчня, 21:08

Політика

Словаччина визнала РФ спонсором тероризму, а режим Путіна – терористичним
Словаччина визнала РФ спонсором тероризму, а режим Путіна – терористичним
Порошенко на американському телебаченні закликав надати Україні більше боєприсів (відео)
Порошенко на американському телебаченні закликав надати Україні більше боєприсів (відео)
Держдума вигадала, як захиститись від іноземних слів
Держдума вигадала, як захиститись від іноземних слів
У Молдові прикордонники знайшли уламки російської ракети
У Молдові прикордонники знайшли уламки російської ракети
Деталі зустрічі із Путіним, дивна пропозиція Байдену. Лукашенко зробив кілька заяв
Деталі зустрічі із Путіним, дивна пропозиція Байдену. Лукашенко зробив кілька заяв
Захист від ядерної та хімічної зброї: Італія повідомила, яку допомогу просить Україна
Захист від ядерної та хімічної зброї: Італія повідомила, яку допомогу просить Україна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Неспокійна ніч 16 лютого. Де зафіксовано вибухи та скільки ракет випустили окупанти
47K
Ракетна атака окупантів: Банкова повідомила про влучання
39K
Повітряна тривога у всіх областях України (оновлено)
19K
В Україні скасована масштабна повітряна тривога (мапа)
19K
Російський шпигун у Міноборони? СБУ оприлюднила результати обшуків у відомого активіста
17K
Влучання в об’єкт критичної інфраструктури на Львівщині

Новини

Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
Сьогодні, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
Вчора, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
Вчора, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
14 лютого, 16:38
Після розгрому Путін може направити на штурм Вугледара нові сили – ISW
14 лютого, 07:33
Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)
13 лютого, 18:50

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту