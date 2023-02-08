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Порошенко привіз допомогу розвідникам на північний фронт

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко привіз допомогу розвідникам на північний фронт
Петро Порошенко каже, що ми маємо зробити все від нас залежне для того, щоб забезпечити контрнаступ української армії
фото: Європейська солідарність

Розвідники дякують за чергову допомогу і показують трофейну техніку, яку відбили у росіян

Петро Порошенко привіз у розвідбатальйон на північному напрямку «Старлінки», радіостанції, автомобільні шини, хімічні грілки для рук та інше спорядження. П’ятий президент наголошує: через рік після повномасштабного вторгнення загроза повторного наступу зросла, але українці готові дати ворогу по зубах. 

«Ми зустрічалися на Сході під час важких боїв. І важко собі уявити військову частину, яка більш ефективно використовує ту допомогу, яку наша команда надає. Дуже приємно бачити знайомі DAFи, які виконують бойове завдання», – зазначає Порошенко. 

«Колись ми передавали хлопцям DAFи. Так ось вони поставили на них «зушки» і тепер нещадно б’ють росіян», – пояснив Петро Порошенко.

Порошенко привіз допомогу розвідникам на північний фронт фото 1

«Ми сьогодні привезли «Старлінки», радіостанції, бо зв’язок і комунікація – це те, що ви просили. І цей діалог у нас виходить дуже вдалий. Привезли мрію кожного зам по тилу – шини. Бо автівки при такій погоді без коліс в поле не виїдуть», – говорить Порошенко.

«І те, що Марина знайшла в Європі і привезла – це хімічні грілки. Погода ще холодна, і ми не маємо допустити, щоб наші військовослужбовці мали обмороження або рук, або ніг. 5 тисяч грілок допоможуть перенести зимові холоди», – говорить п’ятий президент. 

Розвідники дякують за чергову допомогу і показують трофейну техніку, яку відбили у росіян. Кажуть – рації якраз потрібні, щоб пустити в діло відремонтовані трофеї.  

«За радіостанції ми вам щиро дякуємо, тому що ми сьогодні буквально поставили ще один трофейний танк в стрій, одразу радіостанція туди піде. І ви нам просто закрили цю проблему», – пояснюють бійці. 

Порошенко привіз допомогу розвідникам на північний фронт фото 2

Порошенко додає: «це ж не просто радіостанції. Це спеціальний мобільний комплект, яким оснащуються бойові броньовані машини, танки і автомобілі, БТРи. І вона має значний радіус, плюс командирський пункт. Мені приємно, що саме їх ми сьогодні передаємо».

Розвідники також показують трофейний «Урал» та БТР: «це ми забрали у рускіх, коли вони йшли на Київ і назад відходили». Порошенко пропонує вигідний обмін – російську техніку, яку можна буде передати в інші підрозділи, на британські DAFи. «Ми у вас готові два з маніпуляторами і одного такого запросити, якщо у нас все вийде, ми готові віддати вам щось», – кажуть військові.

«Ми спеціально закупаємо зараз саме для артилерійських підрозділів, для розвідувальних, бо маніпулятори цінні. У нас зараз черга на DAFи вишикувалась. Давайте ми вам дамо в обмін для якихось частин. Так скажемо, такий «бартер», – пропонує Порошенко. 

«Ми маємо зробити все від нас залежне для того, щоб забезпечити контрнаступ української армії, який має зірвати наступ армії російської. І сьогодні кожен має зробити все, що можна, щоб якнайшвидше поставити в війська все необхідне», – зазначає п’ятий президент.

Нагадаємо, Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради закликав повернути скасовані доплати військовим. Порошенко наголосив – економити на армії неприпустимо.

Теги: Петро Порошенко Європейська солідарність машини українці військові президент танки черга наступ контрнаступ

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