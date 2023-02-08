Порошенко привіз допомогу розвідникам на північний фронт

Петро Порошенко каже, що ми маємо зробити все від нас залежне для того, щоб забезпечити контрнаступ української армії

Розвідники дякують за чергову допомогу і показують трофейну техніку, яку відбили у росіян

Петро Порошенко привіз у розвідбатальйон на північному напрямку «Старлінки», радіостанції, автомобільні шини, хімічні грілки для рук та інше спорядження. П’ятий президент наголошує: через рік після повномасштабного вторгнення загроза повторного наступу зросла, але українці готові дати ворогу по зубах.

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«Ми зустрічалися на Сході під час важких боїв. І важко собі уявити військову частину, яка більш ефективно використовує ту допомогу, яку наша команда надає. Дуже приємно бачити знайомі DAFи, які виконують бойове завдання», – зазначає Порошенко.

«Колись ми передавали хлопцям DAFи. Так ось вони поставили на них «зушки» і тепер нещадно б’ють росіян», – пояснив Петро Порошенко.

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«Ми сьогодні привезли «Старлінки», радіостанції, бо зв’язок і комунікація – це те, що ви просили. І цей діалог у нас виходить дуже вдалий. Привезли мрію кожного зам по тилу – шини. Бо автівки при такій погоді без коліс в поле не виїдуть», – говорить Порошенко.

«І те, що Марина знайшла в Європі і привезла – це хімічні грілки. Погода ще холодна, і ми не маємо допустити, щоб наші військовослужбовці мали обмороження або рук, або ніг. 5 тисяч грілок допоможуть перенести зимові холоди», – говорить п’ятий президент.

Розвідники дякують за чергову допомогу і показують трофейну техніку, яку відбили у росіян. Кажуть – рації якраз потрібні, щоб пустити в діло відремонтовані трофеї.

«За радіостанції ми вам щиро дякуємо, тому що ми сьогодні буквально поставили ще один трофейний танк в стрій, одразу радіостанція туди піде. І ви нам просто закрили цю проблему», – пояснюють бійці.

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Порошенко додає: «це ж не просто радіостанції. Це спеціальний мобільний комплект, яким оснащуються бойові броньовані машини, танки і автомобілі, БТРи. І вона має значний радіус, плюс командирський пункт. Мені приємно, що саме їх ми сьогодні передаємо».

Розвідники також показують трофейний «Урал» та БТР: «це ми забрали у рускіх, коли вони йшли на Київ і назад відходили». Порошенко пропонує вигідний обмін – російську техніку, яку можна буде передати в інші підрозділи, на британські DAFи. «Ми у вас готові два з маніпуляторами і одного такого запросити, якщо у нас все вийде, ми готові віддати вам щось», – кажуть військові.

«Ми спеціально закупаємо зараз саме для артилерійських підрозділів, для розвідувальних, бо маніпулятори цінні. У нас зараз черга на DAFи вишикувалась. Давайте ми вам дамо в обмін для якихось частин. Так скажемо, такий «бартер», – пропонує Порошенко.

«Ми маємо зробити все від нас залежне для того, щоб забезпечити контрнаступ української армії, який має зірвати наступ армії російської. І сьогодні кожен має зробити все, що можна, щоб якнайшвидше поставити в війська все необхідне», – зазначає п’ятий президент.

Нагадаємо, Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради закликав повернути скасовані доплати військовим. Порошенко наголосив – економити на армії неприпустимо.