Кіпр готується відправити Україні танки Т-80У, але є умова

На озброєнні Кіпру є близько 82 танків

Кіпр готовий відправити Україні танки Т-80 У радянського виробництва в обмін на німецькі Leopard. Про це повідомляє Army Recognition.

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На озброєнні Кіпру є близько 82 таких танки.

За даними видання, весною американський уряд попросив Кіпр надати Україні радянську техніку, яку має в запасі. Мова йде про зенітно-ракетні комплекси ТОР-М1 та С-300, а також танки Т-80У, БМП-3, винищувачі Мі-35 та гелікоптери. Кіпр надав відповідь уряду Німеччини, що готовий віддати радянські танки в обмін на Leopard 2. У Шольца поки не дали відповіді.

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У Кіпрі хочуть, аби танки надходили з дружньої Греції, яка вже має їх на озброєнні. У грецькому арсеналі 170 Leopard 2A та 183 одиниці Leopard 2A4GR, випущених у 1980-х роках, але наразі вони у процесі модернізації.

Греція своєю чергою хоче отримати новіші Leopard 2 в обмін, щоб уникнути виснаження своєї армії на тлі загострення з Туреччиною.

Кіпр загалом має близько 82 танків Т-80У. Це удосконалена версія Т-80, яка має модернізовану вежу, динамічним захистом «Контакт-5», покращений приціл та оснащена протитанковим ракетним комплексом 9М119 «Свір».

Нагадаємо, триває 332-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Роздолівка, Васюківка, Красна Гора, Ягідне, Бахмут, Предтечине, Водяне і Мар’їнка на Донеччині.