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Ще одна країна змінила правила проживання для українських біженців

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ще одна країна змінила правила проживання для українських біженців
Українцям, які вже користуються тимчасовим захистом, не потрібно подавати нову заяву до служби надання притулку
фото ілюстративне

Право на тимчасовий захист автоматично продовжується на один рік

Влада Кіпру ще на рік продовжила громадянам України дію статусу осіб, які перебувають під тимчасовим захистом. Про це повідомляє сайт МЗС Кіпру.

Зазначається, що право на тимчасовий захист автоматично продовжується на один рік, тобто до 4 березня 2024 року, для громадян України, які вже отримали такий статус на Кіпрі.

Таким чином, українцям, які вже користуються тимчасовим захистом, не потрібно подавати нову заяву до служби надання притулку або клопотати про видачу нового посвідки на проживання з біометричними даними.

Проте тим громадянам України, які збираються вперше набути такого статусу, необхідно буде подати відповідний запит імміграційній владі.

Тим часом, у Польщі зменшилась кількість нелегально працевлаштованих українців. Так у 2022 році виявили 7 482 громадянина України, які працювали нелегально – це на 29% менше у порівнянні з 2021 роком. Проте громадяни України залишаються найбільшою групою іноземців, які працюють нелегально в Польщі. 

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Теги: Кіпр біженці правила

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