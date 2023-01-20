Португалія готує новий пакет військової допомоги: що отримає Україна

ЗСУ отримають додаткові 120-мм боєприпаси

Україну отримає від Португалії ще 14 бронетранспортерів M113 і вісім електрогенераторів великої потужності. Про це повідомлили в міністерстві оборони після засідання Контактної групи з оборони України, яке відбулося на німецькій авіабазі Рамштайн, передає Publico.

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«Португалія надішле в Україну другий комплект із 14 бронетранспортерів M113, вісім генераторів великої потужності для виробництва електроенергії, додаткові 120-мм боєприпаси та дві тонни медичного та санітарного обладнання», – заявили в міністерстві.

Всього Португалії від початку російського вторгнення відправила в Україну 532 тонни військової техніки, летальної та нелетальної.

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Раніше повідомлялося, що у якості нового пакета підтримки Польща планує навчити танкову бригаду Збройних сил України.

Крім того, повідомлялося, що у понеділок Бундесвер розпочне переміщення перших двох із трьох обіцяних ескадрилій зенітно-ракетних комплексів Patriot із Німеччини до Польщі.

До слова, міністр оборони США Остін прокоментував відсутність рішення щодо поставок німецьких танків Україні.