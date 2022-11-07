Пошкоджено будинки та підприємство. Рашисти обстріляли Нікопольський район

Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав

Російські окупанти, 7 листопада, обстріляли Марганецьку громаду у Нікопольському районі Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Внаслідок обстрілу зруйновано господарську споруду, ще одну суттєво пошкоджено. Крім того, постраждали два приватні житлові будинки.

«На щастя, ніхто не постраждав», – зауважив Лукашук.

Також у Дніпропетровській області піротехніки за день знешкодили близько двох десятків вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найближчими днями російські загарбники можуть обстріляти житлові квартали Херсонської області, щоб звинуватити у цьому ЗСУ.

Додамо, триває 257-ма доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.