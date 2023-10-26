Пошкоджено пів міста. Мер Славути розповів про масштаби руйнувань після атаки РФ

Внаслідок атаки 36 жителів міста звернулися до медзакладу, 20 людей досі перебувають в лікарні

Внаслідок російської атаки в ніч на 25 жовтня пошкоджено майже пів міста Славута у Хмельницькій області. Під вибухову хвилю внаслідок падіння уламків ворожих БпЛА на обʼєкт критичної інфраструктури потрапили практично всі обʼєкти міста. Про це заявив міський голова Славути Василь Сидор в ефірі «Радіо Свобода».

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Зазначається, що сильно пошкоджене й саме місто, і села громади.

«Практично всі обʼєкти міста – житловий фонд, соціальні об'єкти – потрапили під цю хвилю і були пошкоджені. У нас у місті близько 500 будинків багатоповерхових. Із них близько 300 мають ті чи інші пошкодження, а також – 28 об'єктів соціальної сфери. Практично всі школи і всі садочки, без винятку. Лікарня також має величезні пошкодження. Ну і підприємства, заклади, суди, військкомат, прокуратура також тією чи іншою мірою пошкоджені», – розповів Сидор.

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Внаслідок атаки 36 жителів міста звернулися до медзакладу, 20 людей досі перебувають в лікарні, двоє з них – у тяжкому стані в реанімації.

Сидор також розповів, що в місті вже відновили зв'язок, воду, електрику і газопостачання.

«З четвертої години люди своїми силами почали розгрібати-відновлювати, всі працюють. Приємно, що до мене звернулися всі сусідні міста і надали бригади людей. Ми сьогодні вже максимально відновили освітні заклади. Щодо відновлення житлового фонду – це завдання не одного дня», – заявив міський голова.

Мер наголосив, що у місті немає військових частин чи об'єктів, відтак найімовірніше, російська армія цілила у критичну інфраструктуру.

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«Напевно це те, що ми знаходимося за 10 кілометрів від атомної станції, і це така спроба пошкодити енергетичні об'єкти, загроза пошкодження АЕС. Я думаю, це так, бо інших версій у мене немає, чому саме мирне місто Славута потрапило під такий удар», – додав він.

Як повідомлялося, у ніч проти 25 жовтня в Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Унаслідок нічної ворожої атаки є пошкодження та постраждалі у Славутській громаді на Хмельниччині.

За даними Генштабу ЗСУ, у ніч на 25 жовтня, російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 11 ударних БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено всі ворожі БПЛА.

Згодом стало відомо, що Росія вдарила поблизу Хмельницької АЕС.