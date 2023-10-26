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Пошкоджено пів міста. Мер Славути розповів про масштаби руйнувань після атаки РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Пошкоджено пів міста. Мер Славути розповів про масштаби руйнувань після атаки РФ
Наслідки атаки на Славуту
фото з відкритих джерел

Внаслідок атаки 36 жителів міста звернулися до медзакладу, 20 людей досі перебувають в лікарні

Внаслідок російської атаки в ніч на 25 жовтня пошкоджено майже пів міста Славута у Хмельницькій області. Під вибухову хвилю внаслідок падіння уламків ворожих БпЛА на обʼєкт критичної інфраструктури потрапили практично всі обʼєкти міста. Про це заявив міський голова Славути Василь Сидор в ефірі «Радіо Свобода».

Зазначається, що сильно пошкоджене й саме місто, і села громади.

«Практично всі обʼєкти міста – житловий фонд, соціальні об'єкти – потрапили під цю хвилю і були пошкоджені. У нас у місті близько 500 будинків багатоповерхових. Із них близько 300 мають ті чи інші пошкодження, а також – 28 об'єктів соціальної сфери. Практично всі школи і всі садочки, без винятку. Лікарня також має величезні пошкодження. Ну і підприємства, заклади, суди, військкомат, прокуратура також тією чи іншою мірою пошкоджені», – розповів Сидор.

Внаслідок атаки 36 жителів міста звернулися до медзакладу, 20 людей досі перебувають в лікарні, двоє з них – у тяжкому стані в реанімації.

Сидор також розповів, що в місті вже відновили зв'язок, воду, електрику і газопостачання.

«З четвертої години люди своїми силами почали розгрібати-відновлювати, всі працюють. Приємно, що до мене звернулися всі сусідні міста і надали бригади людей. Ми сьогодні вже максимально відновили освітні заклади. Щодо відновлення житлового фонду – це завдання не одного дня», – заявив міський голова.

Мер наголосив, що у місті немає військових частин чи об'єктів, відтак найімовірніше, російська армія цілила у критичну інфраструктуру.

«Напевно це те, що ми знаходимося за 10 кілометрів від атомної станції, і це така спроба пошкодити енергетичні об'єкти, загроза пошкодження АЕС. Я думаю, це так, бо інших версій у мене немає, чому саме мирне місто Славута потрапило під такий удар», – додав він.

Як повідомлялося, у ніч проти 25 жовтня в Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Унаслідок нічної ворожої атаки є пошкодження та постраждалі у Славутській громаді на Хмельниччині.

За даними Генштабу ЗСУ, у ніч на 25 жовтня, російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 11 ударних БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено всі ворожі БПЛА.

Згодом стало відомо, що Росія вдарила поблизу Хмельницької АЕС.

Теги: війна Хмельниччина окупанти

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