Удар по Хмельниччині: Данілов пояснив мету Росії

Данілов наголосив, що вибухи біля Хмельницької АСЕ, це ще одне попередження для світу, що війну потрібно закінчувати якомога швидше, а для цього Україні потрібна максимальна допомога.

Олексій Данілов: «Це варвари. До цього треба вже якось звикати»

Головна мета обстрілів Росії в районі Хмельницької АЕС – залякати Україну. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

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Данілов прокоментував атаку РФ на територію поблизу Хмельницької атомної електростанції. Йдеться про ворожий обстріл 25 жовтня, коли Хмельницьку АЕС «колихнуло» через вибухи. Ціль обстрілу Данілов пояснив

«Я думаю, що це тактика Російської Федерації. Дійсно, той обстріл, який мали ми вчора вночі, відбувся поблизу дуже небезпечного об’єкта відбутися. На превеликий жаль, через деякі уламки маємо пошкодження і були певні проблеми», – зауважив Данілов.

Він підкреслив, що атака поблизу Хмельницької АЕС – «традиційна російська лякачка». «Коли вони лякають весь світ або атомною зброєю, або якимось атомним інцидентом. Це варвари. До цього треба вже якось звикати», – сказав секретар РНБО.

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Водночас Данілов наголосив, що це ще одне попередження для світу, що війну потрібно закінчувати якомога швидше, а для цього Україні потрібна максимальна допомога.

Нагадаємо, адміністрація міста Славута у Хмельницькій області підтвердила пошкодження внаслідок російського удару безпілотниками. Крім того, пошкодження є в Нетішині, де розташована Хмельницька АЕС. Постраждали 16 людей, обʼєкт критичної інфраструктури, а також житлові будинки.