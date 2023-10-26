Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по Хмельниччині: Данілов пояснив мету Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Удар по Хмельниччині: Данілов пояснив мету Росії
Данілов наголосив, що вибухи біля Хмельницької АСЕ, це ще одне попередження для світу, що війну потрібно закінчувати якомога швидше, а для цього Україні потрібна максимальна допомога.
фото з відкритих джерел

Олексій Данілов: «Це варвари. До цього треба вже якось звикати»

Головна мета обстрілів Росії в районі Хмельницької АЕС – залякати Україну. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Данілов прокоментував атаку РФ на територію поблизу Хмельницької атомної електростанції. Йдеться про ворожий обстріл 25 жовтня, коли Хмельницьку АЕС «колихнуло» через вибухи. Ціль обстрілу Данілов пояснив 

«Я думаю, що це тактика Російської Федерації. Дійсно, той обстріл, який мали ми вчора вночі, відбувся поблизу дуже небезпечного об’єкта відбутися. На превеликий жаль, через деякі уламки маємо пошкодження і були певні проблеми», – зауважив Данілов.
Він підкреслив, що атака поблизу Хмельницької АЕС – «традиційна російська лякачка». «Коли вони лякають весь світ або атомною зброєю, або якимось атомним інцидентом. Це варвари. До цього треба вже якось звикати», – сказав секретар РНБО.

Водночас Данілов наголосив, що це ще одне попередження для світу, що війну потрібно закінчувати якомога швидше, а для цього Україні потрібна максимальна допомога.

Нагадаємо, адміністрація міста Славута у Хмельницькій області підтвердила пошкодження внаслідок російського удару безпілотниками. Крім того, пошкодження є в Нетішині, де розташована Хмельницька АЕС. Постраждали 16 людей, обʼєкт критичної інфраструктури, а також житлові будинки. 

Читайте також: Атака на Хмельниччину: скільки постраждало цивільних об'єктів
Теги: обстріл Хмельницька АЕС Олексій Данілов

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки обстрілу Донеччини, 22 жовтня 2023 рік
Окупанти гатили по селах на Донеччині: є загиблі та поранені (фото)
22 жовтня, 17:59
Данілов висловив упевненість, що «ситуація кардинально зміниться» після того, як із Заходу прибудуть винищувачі F-16
Данілов спрогнозував, коли ситуація на полі бою кардинально зміниться
21 жовтня, 16:47
Зеленський відреагував на обстріл Запоріжжя (відео)
Зеленський відреагував на обстріл Запоріжжя (відео)
18 жовтня, 09:18
Противник запускав «шахеди» з різних напрямків.
Роботу ППО ускладнювали погодні умови: особливості нічної атаки ворога
16 жовтня, 08:59
Окупанти обстрілюють навчальні заклади, знаючи, що там можуть бути діти
Школярка на Сумщині загинула внаслідок обстрілу росіян
10 жовтня, 19:43
Наслідки ракетного удару по Харківщині
РФ завдала ракетного удару по Харківщині: є постраждалі (фото)
7 жовтня, 13:59
У результаті обстрілу пошкоджено 15 приватних житлових будинків та господарських споруд
Через обстріл Донеччини родина опинилася під завалами власного будинку (фото)
1 жовтня, 11:58
Усі ТЕС активно готуються до нового опалювального сезону
Окупанти пошкодили ТЕС на півдні: Міненерго спростувало
28 вересня, 15:13
Росіяни 25 вересня атакували готель в Одесі
Пропагандистка РФ мріє, щоб Путін перетворив Україну на «великий котлован»
27 вересня, 09:20

Події в Україні

На Дніпропетровщині чоловік із ножем напав на поліцейських
На Дніпропетровщині чоловік із ножем напав на поліцейських
Військовий облік для жінок із 1 жовтня: Центр протидії дезінформації застеріг ЗМІ від маніпуляцій
Військовий облік для жінок із 1 жовтня: Центр протидії дезінформації застеріг ЗМІ від маніпуляцій
Росіяни обстріляли Херсон: є постраждалі
Росіяни обстріляли Херсон: є постраждалі
Росіяни скинули вибухівку на Херсонщину: постраждало літнє подружжя
Росіяни скинули вибухівку на Херсонщину: постраждало літнє подружжя
Українські воїни відбили всі атаки ворога біля Водяного: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Українські воїни відбили всі атаки ворога біля Водяного: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Розвідка прокоментувала замах на Царьова
Розвідка прокоментувала замах на Царьова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
18K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
16K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
9863
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6428
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
5768
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?

Новини

Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Сьогодні, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Сьогодні, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Сьогодні, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
Вчора, 22:13
Звіт антихристу. Мережу обурило фото Путіна із релігійними лідерами Росії
Вчора, 17:49

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту