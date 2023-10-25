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Росія вдарила поблизу Хмельницької АЕС. Міненерго повідомило наслідки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія вдарила поблизу Хмельницької АЕС. Міненерго повідомило наслідки
Хмельницька АЕС призначена для покриття дефіциту електричних потужностей в західному регіоні України
фото ілюстративне

Відновлювальні роботи розпочнуться, як тільки енергетиків допустять на місце пошкодження

Уночі ворог завдав удару по території неподалік Хмельницької АЕС. Про це підтвердили в Міністерстві енергетики.

«Внаслідок вибуху було пошкоджено вікна в адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусах. Через пошкодження ліній електропередачі знеструмлено 1 860 споживачів у містах Славута та Нетішин Хмельницької області», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відновлювальні роботи розпочнуться, як тільки енергетиків допустять на місце пошкодження.

Внаслідок технологічних порушень минулої доби тимчасово знеструмлювалися споживачі у Кіровоградській області, також є знеструмлені споживачі у Чернігівській та Київській областях.

«Через несприятливі погодні умови знеструмлено в Хмельницькій області 6,6 тис. споживачів, у Львівській – 11,1 тисячі», – додали в Міненерго.

Нагадаємо, на ХАЕС працює два ядерних реактори. Основне призначення станції – покриття дефіциту електричних потужностей в західному регіоні України.

Раніше очільник ДТЕК повідомляв, що ця зима буде важчою, ніж попередня.

У той же час Україна підготувала план дій на випадок тривалих блекаутів.

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Теги: Міненерго електроенергія Хмельницька АЕС

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