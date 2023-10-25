Росія вдарила поблизу Хмельницької АЕС. Міненерго повідомило наслідки
Відновлювальні роботи розпочнуться, як тільки енергетиків допустять на місце пошкодження
Уночі ворог завдав удару по території неподалік Хмельницької АЕС. Про це підтвердили в Міністерстві енергетики.
«Внаслідок вибуху було пошкоджено вікна в адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусах. Через пошкодження ліній електропередачі знеструмлено 1 860 споживачів у містах Славута та Нетішин Хмельницької області», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що відновлювальні роботи розпочнуться, як тільки енергетиків допустять на місце пошкодження.
Внаслідок технологічних порушень минулої доби тимчасово знеструмлювалися споживачі у Кіровоградській області, також є знеструмлені споживачі у Чернігівській та Київській областях.
«Через несприятливі погодні умови знеструмлено в Хмельницькій області 6,6 тис. споживачів, у Львівській – 11,1 тисячі», – додали в Міненерго.
Нагадаємо, на ХАЕС працює два ядерних реактори. Основне призначення станції – покриття дефіциту електричних потужностей в західному регіоні України.
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