Удар по Хмельниччині: є руйнування та постраждалі
У результаті ворожої атаки є пошкодження у Славутській громаді
Унаслідок нічної ворожої атаки є пошкодження у Славутській громаді на Хмельниччині. Про це повідомив міський голова Славути Василь Сидор.
«Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги на Хмельниччині було чутно звуки вибухів. За попередніми даними, є пошкодження у Славутській громаді», – розповів Сидор.
За його даними, є постраждалі, яким уже надається допомога.
«Всі служби вже працюють, тепло, газ і воду ми будемо надавати. Допомагайте літнім людям, дітям, дотримуйтесь безпечних умов. Надається допомога людям, що постраждали», – сказав Сидор.
Окрім того, за його словами, сьогодні, 25 жовтня, у громаді призупинено навчальний процес в освітніх закладах.
У громаді створена комісія, яка за зверненнями жителів обстежуватиме об'єкти, що постраждали в результаті атаки. За результатом обстеження буде надаватись допомога на ліквідацію пошкоджень.
Як повідомлялося, у ніч проти 25 жовтня в Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
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