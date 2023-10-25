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Удар по Хмельниччині: є руйнування та постраждалі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Удар по Хмельниччині: є руйнування та постраждалі
Вибухи на Хмельниччині прогриміли близько 4 години ранку
фото ілюстративне

У результаті ворожої атаки є пошкодження у Славутській громаді

Унаслідок нічної ворожої атаки є пошкодження у Славутській громаді на Хмельниччині. Про це повідомив міський голова Славути Василь Сидор.

«Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги на Хмельниччині було чутно звуки вибухів. За попередніми даними, є пошкодження у Славутській громаді», – розповів Сидор.

За його даними, є постраждалі, яким уже надається допомога.

«Всі служби вже працюють, тепло, газ і воду ми будемо надавати. Допомагайте літнім людям, дітям, дотримуйтесь безпечних умов. Надається допомога людям, що постраждали», – сказав Сидор.

Окрім того, за його словами, сьогодні, 25 жовтня, у громаді призупинено навчальний процес в освітніх закладах.

У громаді створена комісія, яка за зверненнями жителів обстежуватиме об'єкти, що постраждали в результаті атаки. За результатом обстеження буде надаватись допомога на ліквідацію пошкоджень.

Як повідомлялося, у ніч проти 25 жовтня в Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Теги: Хмельниччина вибух окупанти війна

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