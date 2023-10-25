Удар по Хмельниччині: є руйнування та постраждалі

Вибухи на Хмельниччині прогриміли близько 4 години ранку

У результаті ворожої атаки є пошкодження у Славутській громаді

Унаслідок нічної ворожої атаки є пошкодження у Славутській громаді на Хмельниччині. Про це повідомив міський голова Славути Василь Сидор.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги на Хмельниччині було чутно звуки вибухів. За попередніми даними, є пошкодження у Славутській громаді», – розповів Сидор.

За його даними, є постраждалі, яким уже надається допомога.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Всі служби вже працюють, тепло, газ і воду ми будемо надавати. Допомагайте літнім людям, дітям, дотримуйтесь безпечних умов. Надається допомога людям, що постраждали», – сказав Сидор.

Окрім того, за його словами, сьогодні, 25 жовтня, у громаді призупинено навчальний процес в освітніх закладах.

У громаді створена комісія, яка за зверненнями жителів обстежуватиме об'єкти, що постраждали в результаті атаки. За результатом обстеження буде надаватись допомога на ліквідацію пошкоджень.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, у ніч проти 25 жовтня в Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.