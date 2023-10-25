Атака на Славуту: кількість постраждалих зросла

У Славуті вибуховою хвилею пошкоджені всі 22 заклади освіти

У ніч на 25 жовтня російські терористи атакували місто Славуту, що на Хмельниччині. Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару зросла до 20 осіб. Про це повідомив міський голова Василь Сидор в ефірі «Суспільного».

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Сидор заявив, що у місті вибуховою хвилею пошкоджені всі 22 заклади освіти.

«Сьогодні 20 людей у лікарні перебувають, медики надають їм допомогу. Будемо надіятися на покращення. У всіх різні ступені ураження», – сказав чиновник.

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Як повідомлялося, у ніч проти 25 жовтня в Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Унаслідок нічної ворожої атаки є пошкодження та постраждалі у Славутській громаді на Хмельниччині.

За даними Генштабу ЗСУ, у ніч на 25 жовтня, російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 11 ударних БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено всі ворожі БПЛА.

Згодом стало відомо, що Росія вдарила поблизу Хмельницької АЕС.