Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Славуту: кількість постраждалих зросла

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Атака на Славуту: кількість постраждалих зросла
фото з соцмереж

У Славуті вибуховою хвилею пошкоджені всі 22 заклади освіти

У ніч на 25 жовтня російські терористи атакували місто Славуту, що на Хмельниччині. Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару зросла до 20 осіб. Про це повідомив міський голова Василь Сидор в ефірі «Суспільного».

Сидор заявив, що у місті вибуховою хвилею пошкоджені всі 22 заклади освіти. 

«Сьогодні 20 людей у лікарні перебувають, медики надають їм допомогу. Будемо надіятися на покращення. У всіх різні ступені ураження», – сказав чиновник.

Як повідомлялося, у ніч проти 25 жовтня в Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Унаслідок нічної ворожої атаки є пошкодження та постраждалі у Славутській громаді на Хмельниччині.

За даними Генштабу ЗСУ, у ніч на 25 жовтня, російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 11 ударних БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено всі ворожі БПЛА.

Згодом стало відомо, що Росія вдарила поблизу Хмельницької АЕС.

Теги: війна Хмельниччина окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хмельницька АЕС призначена для покриття дефіциту електричних потужностей в західному регіоні України
Росія вдарила поблизу Хмельницької АЕС. Міненерго повідомило наслідки
25 жовтня, 12:33
На території Хмельницької області в місті Нетішин розташована Хмельницька АЕС
Росія намагалася атакувати АЕС? Хмельниччина під прицілом ворога чотири дні поспіль
25 жовтня, 10:51
Очільник розвідки зауважив, що ядерна катастрофа все ще загрозлива, оскільки станція залишається окупованою
Розвідка викрила, який теракт Росія готувала на ЗАЕС
12 жовтня, 17:53

Події в Україні

На Дніпропетровщині чоловік із ножем напав на поліцейських
На Дніпропетровщині чоловік із ножем напав на поліцейських
Військовий облік для жінок із 1 жовтня: Центр протидії дезінформації застеріг ЗМІ від маніпуляцій
Військовий облік для жінок із 1 жовтня: Центр протидії дезінформації застеріг ЗМІ від маніпуляцій
Росіяни обстріляли Херсон: є постраждалі
Росіяни обстріляли Херсон: є постраждалі
Росіяни скинули вибухівку на Херсонщину: постраждало літнє подружжя
Росіяни скинули вибухівку на Херсонщину: постраждало літнє подружжя
Українські воїни відбили всі атаки ворога біля Водяного: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Українські воїни відбили всі атаки ворога біля Водяного: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Розвідка прокоментувала замах на Царьова
Розвідка прокоментувала замах на Царьова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
17K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
13K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
9772
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6376
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
5385
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?

Новини

Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Сьогодні, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Сьогодні, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Сьогодні, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
Вчора, 22:13
Звіт антихристу. Мережу обурило фото Путіна із релігійними лідерами Росії
Вчора, 17:49

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту