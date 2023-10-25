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Атака дронів на Славуту: 16 людей отримали поранення, багато пошкоджень

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Атака дронів на Славуту: 16 людей отримали поранення, багато пошкоджень
У ніч на 25 жовтня, російські окупанти завдали чергового удару по Україні
фото з відкритих джерел

У містах Славута та Нетішин вибуховою хвилею пошкоджені приміщення пожежно-рятувальних частин та будівля відділу поліції

Цієї ночі російські окупанти атакували Україну безпілотниками. На Хмельниччині внаслідок атаки 16 людей отримали поранення. Про це повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

«У місті Славута Шепетівського району внаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджено 11 багатоквартирних та дев'ять приватних будинків, два навчальні заклади, адмінбудівля, крамниця і автомобілі», – йдеться у повідомленні.

Також у містах Славута та Нетішин вибуховою хвилею пошкоджені приміщення пожежно-рятувальних частин та будівля відділу поліції.

Як повідомлялося, у ніч проти 25 жовтня в Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Унаслідок нічної ворожої атаки є пошкодження та постраждалі у Славутській громаді на Хмельниччині.

За даними Генштабу ЗСУ, у ніч на 25 жовтня, російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 11 ударних БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено всі ворожі БПЛА.

Теги: Хмельниччина війна окупанти безпілотник

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