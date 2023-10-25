Генштаб повідомив деталі нічної атаки РФ на Україну

Силами протиповітряної оборони України знищено всі ворожі безпілотники

У ніч на 25 жовтня, російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 11 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено всі ворожі БпЛА. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 25 жовтня.

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Загалом ворог за добу завдав шість ракетних ударів і 51 авіаційний, здійснив 66 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Леонівка Чернігівської області; Синьківка, Іванівка, Піщане Харківської області; Невське, Серебрянське лісництво Луганської області; Сіверськ, Виїмка, Диліївка, Авдіївка, Мар’їнка, Побєда, Старомайорське Донецької області; Зміївка, Новоберислав, Берислав, Козацьке, Одрадокам’янка, Миколаївка, Микільське Херсонської області.

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Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Як повідомлялося, у ніч проти 25 жовтня в Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Унаслідок нічної ворожої атаки є пошкодження та постраждалі у Славутській громаді на Хмельниччині.