СБУ проводить обшук у лідерів угорської меншини Закарпаття

Наразі перевіряється інформація про причетність угорського фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету України

Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану «Велику Угорщину» та створення етнічної автономії на Закарпатті

Служба безпеки України провела на Закарпатті санкціоновані обшуки у лідерів одного з місцевих благодійних фондів. Про це йдеться на сайті СБУ.

Зазначається, що під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану «Велику Угорщину» та створення етнічної автономії на Закарпатті.

Також вилучено комп’ютерну техніку засоби зв’язку та інші матеріали, які слідчі будуть досліджувати як доказову базу протиправної діяльності фігурантів.

Наразі перевіряється інформація про причетність угорського фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету України.

«Зокрема, вивчається можливе втручання у внутрішні справи нашої держави та заподіяння шкоди державній безпеці України через фейкове поширення дії законодавства Угорщини і юрисдикції її державних органів на окремі регіони нашої країни», ─ йдеться у повідомленні.

Правоохоронці досліджують також факти сприяння іноземній державі окремими українськими публічними діячами. «Вони підозрюються у підтримці державних органів сусідньої країни у веденні підривної діяльності на шкоду Україні, зокрема й у вчиненні дій із ознаками державної зради», ─ наголошують в СБУ.

Слідчі дії тривають.

Раніше Главком повідомляв, що угорського чиновника, який втручався у вибори на Закарпатті, не пустили до України.

Нагадаємо, 26 жовтня Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію угорського уряду в Закарпатській області під час виборчої кампанії на місцевих виборах усупереч міжнародним нормам, які забороняють втручання у внутрішню політику інших держав.

Офіційно імена осіб не називалися, але з джерел було відомо, що це Іштван Грежа і держсекретар Угорщини, відповідальний за національну політику в угорському уряді Арпад Янош Потапі.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що рішення України заборонити в'їзд двом угорським високопосадовцям через агітацію на Закарпатті під час місцевих виборів, було «жалюгідним і безглуздим».

29 жовтня МЗС України заявило, що вважає вичерпаною суперечку з Угорщиною щодо незаконної агітації на виборах.

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