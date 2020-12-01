Обшуки СБУ на Закарпатті: Угорщина поскаржиться на Україну в НАТО

У Будапешті заявили, що «в Україні знову продовжуються незрозумілі політичні гойдалки щодо угорських партій та угорської меншини»

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто назвав обшуки Служби безпеки України в Товаристві угорців Закарпаття «політичними гойдалками щодо угорських партій та угорської меншини».

Сіярто повідомив у Facebook, що з огляду на це, угорське дипвідомство викликало посла України Любов Непоп.

«На жаль, в Україні знову продовжуються незрозумілі політичні гойдалки щодо угорських партій та угорської меншини. Через неприпустимість таких дій викликали посла України в Угорщині Любов Непоп задля того, аби висловити своє незадоволення діями керівництва України в Києві», – заявив Сіярто.

Міністр також зазначив, що 1 грудня зустрінеться із відповідальним з питань НАТО, щоб обговорити питання подальшого блокування членства України. Оскільки, за його словами, «дії української влади перекреслили усі цивілізовані та європейські стосунки між країнами».

Нагадаємо, напередодні СБУ провела обшуки у лідерів угорської меншини Закарпаття. Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану «Велику Угорщину» та створення етнічної автономії на Закарпатті.

Раніше Главком повідомляв, що угорського чиновника, який втручався у вибори на Закарпатті, не пустили до України.

Нагадаємо, 26 жовтня Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію угорського уряду в Закарпатській області під час виборчої кампанії на місцевих виборах усупереч міжнародним нормам, які забороняють втручання у внутрішню політику інших держав.

Офіційно імена осіб не називалися, але з джерел було відомо, що це Іштван Грежа і держсекретар Угорщини, відповідальний за національну політику в угорському уряді Арпад Янош Потапі.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що рішення України заборонити в'їзд двом угорським високопосадовцям через агітацію на Закарпатті під час місцевих виборів, було «жалюгідним і безглуздим».

29 жовтня МЗС України заявило, що вважає вичерпаною суперечку з Угорщиною щодо незаконної агітації на виборах.