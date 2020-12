Угорщина поскаржилась на Україну в ЄС, але жодна країна не відреагувала – ЗМІ

Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто у понеділок, 7 грудня, порушив питання угорської меншини в Україні, однак ніхто з європейських колег не підтримав обговорення. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк з посиланням на джерела.

«Сьогодні міністр закордонних справ Угорщини порушив питання угорської меншини в Україні на Раді з закордонних справ ЄС. Ніхто не відреагував на це питання», – повідомив кореспондент.

the Hungarian foreign minister raised the issue of the Hungarian minority in #Ukraine at the EU foreign affair council today. no one else reacted to the point