Угорщина поскаржилась на Україну в ЄС, але жодна країна не відреагувала – ЗМІ

Петер Сійярто порушив питання угорської меншини в Україні на Раді з закордонних справ ЄС

Країни ЄС проігнорували скарги Будапешта на «порушення прав угорців» в Україні

Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто у понеділок, 7 грудня, порушив питання угорської меншини в Україні, однак ніхто з європейських колег не підтримав обговорення. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк з посиланням на джерела.

«Сьогодні міністр закордонних справ Угорщини порушив питання угорської меншини в Україні на Раді з закордонних справ ЄС. Ніхто не відреагував на це питання», – повідомив кореспондент.

the Hungarian foreign minister raised the issue of the Hungarian minority in #Ukraine at the EU foreign affair council today. no one else reacted to the point — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 7, 2020

У 2017 році в Україні набув чинності закон про освіту. Згідно з новим законом, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є українська мова.

Угорщина розцінила зміни щодо мови освітнього процесу як порушення гуманітарних прав угорців, які проживають на території України. З 2017 року Угорщина блокує зустрічі на рівні міністрів Україна-НАТО, крім того, Будапешт звертався до альянсу з проханням припинити допомогу Києву «через провал реформ».

1 грудня 2020 року СБУ почала перевірку інформації про виконання депутатами Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади на Закарпатті гімну Угорщини під час прийняття присяги.

30 листопада СБУ провела обшуки у лідерів угорської меншини Закарпаття. Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану «Велику Угорщину» та створення етнічної автономії на Закарпатті.

Будапешт заявив протест МЗС України та викликав посла України в Угорщині. 1 грудня до українського МЗС викликали угорського посла Іштвана Ійдярто.

Посольство Угорщини заявило, що депутати на Закарпатті співали не гімн, а угорську молитву.