Угорщина готує відповідь Україні на заборону в’їзду її урядовцю

Іштвану Грежi раніше заборонили в’їзд в Україну через втручання в місцеві вибори

Урядовець натякнув, якою може бути відповідь на крок Києва з боку Будапешта

В Угорщині обдумують відповідь на рішення України заборонити в’їзді угорському високопосадовцю Іштвану Грежі.

Про це повідомив сам Грежа, натякнувши, якою може бути ця відповідь.

Посадовець підтвердив на своїй Facebook-сторінці, що у вівторок вранці не зміг потрапити в Україну через заборону в’їзду. Він пообіцяв надати більше деталей пізніше.

Разом з тим Грежа натякнув, якою може бути відповідь на крок Києва з боку Будапешта. Він зазначив, що угорська сторона обговорює, чи «зберігати українське відділення в Ньїредьгазі».

Очевидно, мова про кафедру української мови та культури, яку відкрили в угорському місті Ньїредьгаза в 2017 році.

Іштван Грежа є уповноваженим угорського міністра, відповідальним за розвиток співпраці між областю Саболч-Сатмар-Берег і Закарпаттям.

Раніше Главком повідомляв, що угорського чиновника, який втручався у вибори на Закарпатті, не пустили до України.

Нагадаємо, 26 жовтня Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію угорського уряду в Закарпатській області під час виборчої кампанії на місцевих виборах усупереч міжнародним нормам, які забороняють втручання у внутрішню політику інших держав.

Офіційно імена осіб не називалися, але з джерел було відомо, що це Іштван Грежа і держсекретар Угорщини, відповідальний за національну політику в угорському уряді Арпад Янош Потапі.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що рішення України заборонити в'їзд двом угорським високопосадовцям через агітацію на Закарпатті під час місцевих виборів, було «жалюгідним і безглуздим».

29 жовтня МЗС України заявило, що вважає вичерпаною суперечку з Угорщиною щодо незаконної агітації на виборах.

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