Угорщина готує відповідь Україні на заборону в’їзду її урядовцю
Урядовець натякнув, якою може бути відповідь на крок Києва з боку Будапешта
В Угорщині обдумують відповідь на рішення України заборонити в’їзді угорському високопосадовцю Іштвану Грежі.
Про це повідомив сам Грежа, натякнувши, якою може бути ця відповідь.
Посадовець підтвердив на своїй Facebook-сторінці, що у вівторок вранці не зміг потрапити в Україну через заборону в’їзду. Він пообіцяв надати більше деталей пізніше.
Разом з тим Грежа натякнув, якою може бути відповідь на крок Києва з боку Будапешта. Він зазначив, що угорська сторона обговорює, чи «зберігати українське відділення в Ньїредьгазі».
Очевидно, мова про кафедру української мови та культури, яку відкрили в угорському місті Ньїредьгаза в 2017 році.
Іштван Грежа є уповноваженим угорського міністра, відповідальним за розвиток співпраці між областю Саболч-Сатмар-Берег і Закарпаттям.
Раніше Главком повідомляв, що угорського чиновника, який втручався у вибори на Закарпатті, не пустили до України.
Нагадаємо, 26 жовтня Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію угорського уряду в Закарпатській області під час виборчої кампанії на місцевих виборах усупереч міжнародним нормам, які забороняють втручання у внутрішню політику інших держав.
Офіційно імена осіб не називалися, але з джерел було відомо, що це Іштван Грежа і держсекретар Угорщини, відповідальний за національну політику в угорському уряді Арпад Янош Потапі.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що рішення України заборонити в'їзд двом угорським високопосадовцям через агітацію на Закарпатті під час місцевих виборів, було «жалюгідним і безглуздим».
29 жовтня МЗС України заявило, що вважає вичерпаною суперечку з Угорщиною щодо незаконної агітації на виборах.