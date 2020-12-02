Посольство Угорщини: Депутати на Закарпатті співали не гімн, а угорську молитву

Посольство зазначило, що ця «молитва» є частиною культурної спадщини та самобутності угорців, які живуть в будь-якій точці світу

Депутати Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади під час прийняття присяги співали не національний гімн Угорщини, а «молитву угорців, якій декілька сотень років». Про це йдеться у заяві посольства Угорщини в Україні, переданій Європейській правді.

«З’ясувалось, що особа, яка зробила запис і опублікувала його з очевидно недоброзичливою метою – яка, до речі, є членом родини політика, який зазнав поразки на виборах – навмисно не записала державний гімн України, який пролунав наприкінці сесії, і тільки після цього присутні заспівали національну молитву угорців, якій декілька сотень років, і яка згодом стала державним гімном Угорщини», – йдеться у заяві.

Посольство зазначило, що ця молитва є частиною культурної спадщини та самобутності угорців, які живуть в будь-якій точці світу, подібно до угорських національних кольорів (червоно-біло-зеленого).

«Вони зберігаються та використовуються угорськими громадами у всьому світі не як символ Угорщини, а як символ належності до угорської нації, як це має місце з угорцями, які проживають в Україні», - пояснили в посольстві.

У посольстві також вказали на статтю 6 Закону України «Про національні меншини в Україні», прийнятого в 1992 році, яка гарантує використання національних символів для цих меншин.

Слід зазначити, що гімн, «якому декілька сотень років», написаний у 1823 році угорським поетом Ференцем Кельчеї. Він не є класичним релігійним текстом, хоча містить згадки про релігію

1 грудня СБУ почала перевірку інформації про виконання депутатами Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади на Закарпатті гімну Угорщини під час прийняття присяги.

30 листопада СБУ провела обшуки у лідерів угорської меншини Закарпаття. Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану «Велику Угорщину» та створення етнічної автономії на Закарпатті.

Будапешт заявив протест МЗС України та викликав посла України в Угорщині. 1 грудня до українського МЗС викликали угорського посла Іштвана Ійдярто.