Постачання сухпайків для ЗСУ: Міноборони заявило про порушення
Командування Сил логістики мусить якнайшвидше сформувати потребу для закупівлі пайків
До Міноборони почало надходити чимало нарікань на сухпайки, тож заступник міністра оборони України Віталій Половенко провів позапланові інспекції складів у східній та центральній частині України. Мета візитів – проконтролювати якість та видачу добового польового набору продуктів – сухпаїв. Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони України.
«Я отримав чимало нарікань на пайки. Загалом в Збройних силах розповсюджені дві норми пайків. Це 10-та і 15-та норми. Ці пайки дуже різняться. Справа в тому, що 10-та норма здебільшого складається з консерв і видається на декілька діб. А ось 15-та – це повністю готові збалансовані страви для наших військових», – зазначив Половенко.
Посадовець пояснив, що до 15-го польового набору входить 14 видів меню з повноцінними стравами. Наприклад: борщі, супи, різні каші з м’ясом та овочами, кава, чай, мед, джем, сухарі житні та пшеничні, галети. Енергетична цінність одного раціону має становити не менше 3 тисяч 500 кілокалорій.
«Тобто, цих два польових набори мають фактично різне призначення. Якщо військовий вирушає у відрядження на декілька діб, буде цілком достатньо 10-ї норми. Але, якщо військові виконують відповідні завдання і декілька тижнів перебувають поза межами ППД, однозначно для них потрібна 15-та норма. На жаль, склалась така ситуація, коли деяким бійцям пропонують виключно 10-ту норму», – зазначив заступник міністра.
Половенко наголосив, що востаннє закупівля пайка 15-ї норми відбулася наприкінці 2022 року. За його даними, уся партія була вилучена через невідповідність лабораторним вимогам.
«Важливо, щоб військовослужбовці мали в наявності обидві норми польових наборів. Згодом планується відійти від консерв та годувати наших захисників та захисниць повноцінними стравами. Адже ми чітко усвідомлюємо, що якісне і безпечне харчування військових також є гарантією нашої безпеки! Тому Командування Сил логістики має організувати забезпечення сухими пайками та якнайшвидше сформувати потребу для закупівлі 15-ї норми пайків. Коли Міноборони отримає цю потребу, Державний оператор тилу проведе закупівлі», – наголосив заступник міністра оборони.
Раніше Міноборони повідомило перші результати відкриття рекрутингового центру у Львові.
Також у Міноборони пояснили, що рекрутинг до лав Збройних сил не скасовує процес мобілізації в Україні та не заміняє призов до армії. Необхідна кількість людей для захисту держави у будь-якому разі буде набрана.
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