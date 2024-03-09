Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Постачання сухпайків для ЗСУ: Міноборони заявило про порушення

Надія Карбунар
glavcom.ua
Постачання сухпайків для ЗСУ: Міноборони заявило про порушення
Віталій Половенко провів позапланові інспекції складів
фото: Міністерство оборони України

Командування Сил логістики мусить якнайшвидше сформувати потребу для закупівлі пайків

До Міноборони почало надходити  чимало нарікань на сухпайки, тож заступник міністра оборони України Віталій Половенко провів позапланові інспекції складів у східній та центральній частині України. Мета візитів – проконтролювати якість та видачу добового польового набору продуктів – сухпаїв. Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони України.

«Я отримав чимало нарікань на пайки. Загалом в Збройних силах розповсюджені дві норми пайків. Це 10-та і 15-та норми. Ці пайки дуже різняться. Справа в тому, що 10-та норма здебільшого складається з консерв і видається на декілька діб. А ось 15-та – це повністю готові збалансовані страви для наших військових», – зазначив Половенко.

Постачання сухпайків для ЗСУ: Міноборони заявило про порушення фото 1

Посадовець пояснив, що до 15-го польового набору входить 14 видів меню з повноцінними стравами. Наприклад: борщі, супи, різні каші з м’ясом та овочами, кава, чай, мед, джем, сухарі житні та пшеничні, галети. Енергетична цінність одного раціону має становити не менше 3 тисяч 500 кілокалорій.

«Тобто, цих два польових набори мають фактично різне призначення. Якщо військовий вирушає у відрядження на декілька діб, буде цілком достатньо 10-ї норми. Але, якщо військові виконують відповідні завдання і декілька тижнів перебувають поза межами ППД, однозначно для них потрібна 15-та норма. На жаль, склалась така ситуація, коли деяким бійцям пропонують виключно 10-ту норму», – зазначив заступник міністра.

Постачання сухпайків для ЗСУ: Міноборони заявило про порушення фото 2

Половенко наголосив, що востаннє закупівля пайка 15-ї норми відбулася наприкінці 2022 року. За його даними, уся партія була вилучена через невідповідність лабораторним вимогам.

«Важливо, щоб військовослужбовці мали в наявності обидві норми польових наборів. Згодом планується відійти від консерв та годувати наших захисників та захисниць повноцінними стравами. Адже ми чітко усвідомлюємо, що якісне і безпечне харчування військових також є гарантією нашої безпеки! Тому Командування Сил логістики має організувати забезпечення сухими пайками та якнайшвидше сформувати потребу для закупівлі 15-ї норми пайків. Коли Міноборони отримає цю потребу, Державний оператор тилу проведе закупівлі», – наголосив заступник міністра оборони.

Раніше Міноборони повідомило перші результати відкриття рекрутингового центру у Львові. 

Також у Міноборони пояснили, що рекрутинг до лав Збройних сил не скасовує процес мобілізації в Україні та не заміняє призов до армії. Необхідна кількість людей для захисту держави у будь-якому разі буде набрана.

Читайте також: Яка різниця між мобілізацією та рекрутингом: роз’яснення
Теги: Міноборони військові харчування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правоохоронці підозрюють Ігоря та Романа Гринкевичів (на фото: зліва направо) у розкраданні грошей на потреби військових
Справа Гринкевичів. Анонсована нова ревізія Міноборони
7 березня, 19:03
Станом на січень 2024 року в українській армії служить 45 587 військовослужбовиць
Скільки жінок служить в українській армії: Міноборони назвало цифру
Вчора, 12:22
«Рекрутинг – це не про мобілізацію, це про добробільне долучення до армії», – зазначив представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець
Міноборони повідомило перші результати відкриття рекрутингового центру у Львові
Сьогодні, 08:02

Події в Україні

Постачання сухпайків для ЗСУ: Міноборони заявило про порушення
Постачання сухпайків для ЗСУ: Міноборони заявило про порушення
Десантник двічі вибрався з полону та привів до своїх трьох росіян
Десантник двічі вибрався з полону та привів до своїх трьох росіян
Законопроєкт про мобілізацію: як можуть покарати тих, хто не оновив дані у військкоматі
Законопроєкт про мобілізацію: як можуть покарати тих, хто не оновив дані у військкоматі
В Ужгороді поховали школяра-спортсмена, який помер під час уроку фізкультури
В Ужгороді поховали школяра-спортсмена, який помер під час уроку фізкультури
ЗСУ розширюють плацдарм на лівобережжі Херсонщини
ЗСУ розширюють плацдарм на лівобережжі Херсонщини
Під Авдіївкою двоє воїнів ліквідували одразу дев’ятьох російських штурмовиків
Під Авдіївкою двоє воїнів ліквідували одразу дев’ятьох російських штурмовиків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Демократи Палати представників відхилили компромісний законопроєкт з допомогою Україні
13K
ВЛК визнала Залужного не придатним до служби
4546
Кислиця пояснив, чому РФ обрала Одесу однією з головних цілей для авіаударів
3870
Мешканці села на Хмельниччині відмовилися повертати історичну назву Свинне
3465
Який пророчий вірш Шевченка хотіли сховати окупанти. Пригадаймо відео із Балаклії
3271
Закон про мобілізацію: категорія заброньованих розшириться

Новини

Атака дронів на Росію, санкції проти компаній, пов'язаних з ПВК «Вагнер»: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Без опадів, подекуди туман: прогноз погоди на 9 березня
Сьогодні, 04:50
Шевченківський день. Що відзначаємо 9 березня
Сьогодні, 00:50
Звернення Байдена до Конгресу, Резолюція МАГАТЕ щодо Запорізької АЕС: головне за ніч
Вчора, 06:30
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 8 березня
Вчора, 05:21
Міжнародний жіночий день. Які свята відзначаємо 8 березня
Вчора, 00:20

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua