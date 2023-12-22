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Рекрутинг до ЗСУ не скасовує мобілізацію: роз'яснення Міноборони

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рекрутинг до ЗСУ не скасовує мобілізацію: роз'яснення Міноборони
фото ілюстративне

У Міноборони пояснили, що рекрутинг – це передусім покращення підходів до мобілізації тих людей, які готові служити в ЗСУ

Рекрутинг до лав Збройних сил не скасовує процес мобілізації в Україні та не заміняє призов до армії. Необхідна кількість людей для захисту держави у будь-якому разі буде набрана. Про це заявив речник Міністерства оборони України Ілларіон Павлюк в ефірі телемарафону.

Павлюк пояснив, що в українців на тлі розмов про рекрутинг може скластися хибне враження, що відтепер країну захищає «тільки той, хто хоче, а хто не хоче, тому не треба». Однак це зовсім не так.

Речник пояснив, що рекрутинг – це передусім покращення сервісу, підходів до мобілізації тих людей, які готові служити в Збройних силах України.

«Ми пропонуємо добровільно, не чекаючи мобілізації чи повістки, доєднатися до ЗСУ пропонуємо вибір спеціальностей. Але це не може означати, що служитимуть лише тільки ті, хто хочуть і що тепер можна обрати тільки не бойові спеціальності, попри те, що у війську справді велика потреба в різних спеціальностях», – сказав він.

За словами Павлюка, за допомогою рекрутингу Міноборони зацікавлене набрати якнайбільше людей. Але оскільки є необхідність захищати Україну, то для цього «ми все одно доберемо ту кількість людей, яка потрібна», зокрема й завдяки мобілізації.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що для рішення про мобілізацію ще 500 тис. осіб потрібно більше аргументів. Водночас Зеленський повідомив, що доручив розробити військовим та урядовцям новий план мобілізації. 

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, мобілізація в Україні необхідна. На чотирьох крайніх засіданнях Ставки верховного головнокомандувача піднімалося питання про необхідність мобілізації. 

Теги: ЗСУ війна Міноборони мобілізація

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