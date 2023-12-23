Яка різниця між мобілізацією та рекрутингом: роз’яснення

Міноборони України співпрацює з чотирма компаніями для рекрутингу

Рекрутинг та мобілізація – це різні процеси, які не можна прирівнювати, оскільки одне жодним чином не замінює інше. Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі «Українського радіо».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Глава РНБО пояснив, що рекрутинг – це коли людина самостійно бачить, що війську потрібна та чи інша професія, і тому вступає до Сил оборони через рекрутингову компанію. Він додав, що Міністерство оборони України нині співпрацює вже з чотирма компаніями для рекрутингу.

«Це в жодному разі не замінює мобілізацію, це два різні процеси. Це за власним бажанням. У Міноборони сьогодні вже чотири компанії, з якими співпрацює щодо рекрутингу, проте це не дорівнює процесу мобілізації», наголосив Данілов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, Данілов прокоментував мобілізацію жінок. За його словами, вона буде виключно на добровільній основі.

Нагадаємо, що раніше в Міноборони пояснили, що рекрутинг до лав Збройних сил не скасовує процес мобілізації в Україні та не заміняє призов до армії. Необхідна кількість людей для захисту держави у будь-якому разі буде набрана.

До слова, раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що для рішення про мобілізацію ще 500 тис. осіб потрібно більше аргументів. Водночас Зеленський повідомив, що доручив розробити військовим та урядовцям новий план мобілізації.

Однак, за словами Данілова, мобілізація додаткових 500 тисяч українців не відбудеться найближчим часом.