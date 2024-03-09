Міноборони повідомило перші результати відкриття рекрутингового центру у Львові

«Рекрутинг – це не про мобілізацію, це про добробільне долучення до армії», – зазначив представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець

Міноборони активно масштабує рекрутингові центри по всій країні

Уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець заявив, що наразі в Україні є п’ять способів добровільно долучитися до армії. Про це він розповів в ефірі Радіо Свобода.

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Одним зі способів долучитися до Збройних сил України Бежевець назвав рекрутингові центри, які Міноборони наразі активно масштабує. Він додав, що у рекрутингових центрах працюють цивільні особи, і за жодних умов повістки там не виписують. За словами Бежевця, працівники рекрутингового центру розповідають, зокрема, про військові частини: їх переваги, особливості, деталі служби в кожній з них.

«Перший у нас є у Львові. До кінця цього місяця ще кілька відкриється, і найближчим часом ми хочемо охопити всі великі міста України. Рекрутинг – це не про мобілізацію, це про добробільне долучення до армії», – зазначив Бежевець.

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Представник Міністерства оборони стверджує, що за місяць до рекрутингового центру у Львові звернулось близько трьох сотень осіб.

«Ми вважаємо, що, оскільки це пілот і вперше Міністерство оборони таке зробило, то це безперечно успіх. Також є рекрутингові центри інших військових частин, адже вони мають повне право займатися рекрутинговою діяльністю, це правильно», – пояснив Бежевець.

За його словами, також можна знайти вакансії у війську, використовуючи онлайн-платформи.

Нагадаємо, у Львові Міноборони разом з Львівською міською радою запустили пілотний проєкт рекрутингу до української армії.

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Міноборони зазначило, що відсьогодні у рекрутинговому центрі можна дізнатися актуальну інформацію про вакансії в армії, поспілкуватися з представниками бригад та обрати бажану професію у війську.

Раніше в Міноборони пояснили, що рекрутинг до лав Збройних сил не скасовує процес мобілізації в Україні та не заміняє призов до армії. Необхідна кількість людей для захисту держави у будь-якому разі буде набрана.