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Справа Гринкевичів. Анонсована нова ревізія Міноборони

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Справа Гринкевичів. Анонсована нова ревізія Міноборони
Правоохоронці підозрюють Ігоря та Романа Гринкевичів (на фото: зліва направо) у розкраданні грошей на потреби військових
фото: Hope.ua

На запит правоохоронців у роботу включається Держаудитслужба

Державна аудиторська служба береться за фінансову перевірку держзакупівель, пов’язаних із компаніями сім’ї львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та його сина Романа, яких слідство підозрює у корупції на «оборонці». Про це сьогодні повідомила голова Держаудитслужби Алла Басалаєва під час презентації річного звіту діяльності її установи.

«Отримали запит від правоохоронців провести додаткові заходи фінансового контролю. Йдеться про 23 перевірки закупівель у кейсі Гринкевича», – заявила посадовець, відповідаючи на запитання «Главкома».

Керівниця органу контролю зауважила, що у березні 2024 року минув рік після масштабної ревізії Міністерства оборони та 86 військових частин. Всього аудитори виявили ряд порушень та недоліків на загальну суму 39,8 млрд грн з них 7,2 млрд грн склали втрати бюджету.

Як повідомляв «Главком», 29 грудня 2023 року правоохоронці затримали львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, який є одним з найбільших постачальників Міністерства оборони. Він намагався дати хабар одному з керівників Державного бюро розслідувань. 

17 січня 2024 року працівники Державного бюро розслідувань повідомили бізнесмену про підозру у розкраданні грошей на потреби військових. Завищені ціни на шоломи та бронежилети, відкриті кримінальні провадження, проблемні будівництва та не зовсім прозора благодійність – далеко не всі справи, у яких підозрюється Гринкевич та його рідні. Так, у мережі заявили, що син бізнесмена – Роман Гринкевич – інвестує великі гроші в кар'єру майбутньої дружини Соні Морозюк та подарунки для неї, і це можуть бути кошти його батька.

18 січня ДБР оголосило в ​розшук сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Романа, якого правоохоронці викрили на оборудках із закупівлями одягу для ЗСУ. Згодом Державне бюро розслідувань пояснило, що відразу не могло його заарештувати, оскільки для цього потрібно назбирати достатньо доказів. 

А вже 22 січня сина львівського бізнесмена Романа Гринкевича затримано в Одесі при спробі перетину кордону. Цього ж дня Печерський районний суд Києва арештував хлопця з можливістю внесення застави у 500 млн грн.

Наразі батько та син Гринкевичі продовжують сидіти у слідчому ізоляторі столиці.

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Теги: Алла Басалаєва держзакупівлі бізнес Гринкевич війна Міноборони Держаудитслужба корупція в Україні гроші

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