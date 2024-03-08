Скільки жінок служить в українській армії: Міноборони назвало цифру

З 2014 року кількість військовослужбовиць у ЗСУ зросла майже втричі

Станом на січень 2024 року в ЗСУ служать 45 587 жінок. Це на понад 2 тис більше військовослужбовиць, ніж у жовтні 2023 року, повідомляє Military Media Center.

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«Станом на січень 2024 року в українській армії служить 45 587 військовослужбовиць. Це на 2108 осіб більше ніж у жовтні 2023 року», - йдеться у повідомленні.

фото: Military Media Center/Telegram

Military Media Center також зазначив, що загальна кількість жінок у ЗСУ становить понад 62 тис. 13 487 жінок мають статус учасника бойових дій. Десять років тому в українській армії налічувалося 49 тисяч жінок, з них 16 557 біли військовослужбовицями.

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Нагадаємо, речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін розповів, що постановка жінок на військовий облік не має нічого спільного з мобілізацією, оскільки вона визначена ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» ще з 1992 року.

До слова, військовозобов'язаних жінок можуть мобілізувати до лав ЗСУ лише коли буде потреба. Начальник служби зав’язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо наголосив, що йдеться лише про те, що вони мають стати на військовий облік, ті, хто цього ще не зробив. За його словами, жінки-медики завжди були військовозобов'язаними, тому для них нічого не змінилося.