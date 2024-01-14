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Поцілили ракетою «убивцею авіаносців»: у Дніпрі вшанували жертв удару по багатоповерхівці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Поцілили ракетою «убивцею авіаносців»: у Дніпрі вшанували жертв удару по багатоповерхівці
Через удар по житловому будинку рік тому загинуло 46 людей
фото: Сергій Лисак/Facebook

14 січня 2023 року росіяни поцілили у мирний багатоквартирний будинок

У Дніпрі вшановують пам'ять загиблих внаслідок ракетного удару РФ по житловій багатоповерхівці на Набережній Перемоги, 118. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

14 січня 2023 року росіяни поцілили у мирний багатоквартирний будинок ракетою – «убивцею авіаносців». Тоді загинуло 46 невинних людей, серед яких 6 дітей.

«То була субота. День для часу з родиною. День, після якого місто прощалося з цілими сім’ями. Оплакувало дітей та батьків. Ховало друзів, колег і просто знайомих. Загалом 46 людей. Серед них шестеро хлопців та дівчат, яких вбили росіяни. Скерували на мирних тонни заліза і вибухівки. Відтоді там місце суцільного болю. Не забудемо жодного із загиблих. По області за велику війну їх 298. Не пробачимо!», – написав Сергій Лисак.

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Нагадаємо, в Україні 13 січня понад дві години тривала масштабна повітряна тривога, яка була оголошена близько 6 години ранку через ракетну небезпеку.

Під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Кременчуці Полтавської області та Дніпрі. Сили ППО збили дві крилаті ракети над Криворізьким районом Дніпропетровщини.

Близько 6:39 прогриміли вибухи у Кропивницькому.

Також прогриміли вибухи у Чернігові. У місті є пошкодження.

Теги: Дніпро росіяни тривога місто будинок

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