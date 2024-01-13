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У Кропивницькому прогриміли вибухи

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Кропивницькому прогриміли вибухи
Вибухи лунали на світанку у Кропивницькому
фото ілюстративне

Росія атакує Україну ракетами

У суботу, 13 січня, близько 6:39 прогриміли вибухи у Кропивницькому. Про це повідомляє «Суспільне».

«У Кропивницькому чути звуки вибухів», – йдеться в повідомленні.

Повітряна тривога в Кіровоградській області триває.

Мешканців регіону просять зберігати спокій та невикладати фото та відео в соціальні мережі ймовірних результатів вибухів.

Нагадаємо, у суботу на світанку в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Повітряні сили повідомили про пуски ракет.

Теги: Кропивницький Кіровоградщина ракета тривога

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У Кропивницькому прогриміли вибухи
У Кропивницькому прогриміли вибухи
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