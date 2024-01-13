У Кропивницькому прогриміли вибухи
Росія атакує Україну ракетами
У суботу, 13 січня, близько 6:39 прогриміли вибухи у Кропивницькому. Про це повідомляє «Суспільне».
«У Кропивницькому чути звуки вибухів», – йдеться в повідомленні.
Повітряна тривога в Кіровоградській області триває.
Мешканців регіону просять зберігати спокій та невикладати фото та відео в соціальні мережі ймовірних результатів вибухів.
Нагадаємо, у суботу на світанку в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Повітряні сили повідомили про пуски ракет.
Коментарі — 0