У Кропивницькому прогриміли вибухи

Вибухи лунали на світанку у Кропивницькому

Росія атакує Україну ракетами

У суботу, 13 січня, близько 6:39 прогриміли вибухи у Кропивницькому. Про це повідомляє «Суспільне».

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«У Кропивницькому чути звуки вибухів», – йдеться в повідомленні.

Повітряна тривога в Кіровоградській області триває.

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Мешканців регіону просять зберігати спокій та невикладати фото та відео в соціальні мережі ймовірних результатів вибухів.

Нагадаємо, у суботу на світанку в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Повітряні сили повідомили про пуски ракет.